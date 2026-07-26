BULGARIPLATZ
Im High Five-Tower zerbersten die Fenster
Hier gibt es kein High Five sondern einen Daumen nach unten: Gut ein Jahr nach der Fertigstellung des Wohnturms High Five am Bulgariplatz zerbersten die Fensterscheiben. Die Ursache dafür muss noch gefunden werden.
Die Bewohner dürfen die Fenster nur noch kippen, zur Sicherheit wurden Gerüste aufgebaut.
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328 Mieter sind betroffen
Wenige Monate nach der Fertigstellung Ende Mai 2025 war der 21-stöckige Wohnturm "High Five" am Bulgariplatz in Linz vollständig vermietet. Das rund 65 Meter hohe Wohngebäude umfasst insgesamt 328 Mietwohnungen, im Erdgeschoss wird eine Filiale der Sparkasse Oberösterreich und ein Fitnesscenter FITINN betrieben.
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