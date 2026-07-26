Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

BULGARIPLATZ

Im High Five-Tower zerbersten die Fenster

Tower
© Mike Wolf
Die Sonne knallt unbarmherzig in die Wohnung hinein? Dann kann es zu einer thermischen Belastung für die Fenster kommen, wegen der Hitze können möglicherweise Risse. Verantwortlich für die Reparatur des Glases ist in diesem Fall der Vermieter.
OE24 auf Google bevorzugen

Hier gibt es kein High Five sondern einen Daumen nach unten: Gut ein Jahr nach der Fertigstellung des Wohnturms High Five am Bulgariplatz zerbersten die Fensterscheiben. Die Ursache dafür muss noch gefunden werden.

Die Bewohner dürfen die Fenster nur noch kippen, zur Sicherheit wurden Gerüste aufgebaut.

Auch interessant

Österreichs Insta-Star Gerid Rux hat geheiratet

Barbara Meier feiert 40er: Wo steckt ihr Ehemann?

Wehrdienst: Tauziehen bis zum Schluss

328 Mieter sind betroffen

Wenige Monate nach der Fertigstellung Ende Mai 2025 war der 21-stöckige Wohnturm "High Five" am Bulgariplatz in Linz vollständig vermietet. Das rund 65 Meter hohe Wohngebäude umfasst insgesamt 328 Mietwohnungen, im Erdgeschoss wird eine Filiale der Sparkasse Oberösterreich und ein Fitnesscenter FITINN betrieben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Im High Five-Tower zerbersten die Fenster

Tränen, Ärzte, Ersatz-Act: Die Wahrheit hinter Beatrice Eglis Konzert-Drama

Sprengstoff-Fund im Nussensee

Lkw-Fahrer mit 2,54 Promille auf Tankstelle erwischt

Trauner-Wechsel zu Feyenoord offiziell

Punk nistet sich im Linzer Rathaus-Garten ein

Wetterprognose für die kommenden 7 Tage

Violinistin radelt 1.293 km von Mondsee an die Ostsee

Schiffers Tochter zeigt ihr Hammer-Dekolleté

150 kg Kokain in Ballettschuhen gefunden