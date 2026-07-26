Im High Five-Tower zerbersten die Fenster

Die Sonne knallt unbarmherzig in die Wohnung hinein? Dann kann es zu einer thermischen Belastung für die Fenster kommen, wegen der Hitze können möglicherweise Risse. Verantwortlich für die Reparatur des Glases ist in diesem Fall der Vermieter.

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Hier gibt es kein High Five sondern einen Daumen nach unten: Gut ein Jahr nach der Fertigstellung des Wohnturms High Five am Bulgariplatz zerbersten die Fensterscheiben. Die Ursache dafür muss noch gefunden werden.

Die Bewohner dürfen die Fenster nur noch kippen, zur Sicherheit wurden Gerüste aufgebaut.

328 Mieter sind betroffen

Wenige Monate nach der Fertigstellung Ende Mai 2025 war der 21-stöckige Wohnturm "High Five" am Bulgariplatz in Linz vollständig vermietet. Das rund 65 Meter hohe Wohngebäude umfasst insgesamt 328 Mietwohnungen, im Erdgeschoss wird eine Filiale der Sparkasse Oberösterreich und ein Fitnesscenter FITINN betrieben.