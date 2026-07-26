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Trauung in Wien

Österreichs Insta-Star Gerid Rux hat geheiratet

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© Instagram / Gerid_Rux
Österreichs Influencer-Szene feiert eine Traumhochzeit: Gerid Rux hat geheiratet. Die erfolgreiche Austro-Bloggerin gab ihrem Partner in Wien standesamtlich das Jawort und strahlte dabei als Braut im weißen Kleid. Gefeiert wurde der besondere Tag ganz bewusst im kleinen Kreis mit Familie und engen Freunden.
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Mit mehr als 500.000 Followern zählt Gerid Rux zu den bekanntesten Influencerinnen Österreichs. Doch diesmal stand nicht ihr nächster Social-Media-Post im Mittelpunkt, sondern ihr ganz persönliches Glück: Die Lifestyle-Influencerin ist verheiratet. Ihr Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht, und Gerid Rux sind seit über einem Jahr zusammen und gehen nun gemeinsam den nächsten Schritt.

Die Hochzeit in Wien hielt das Paar bewusst privat. Statt einer großen Inszenierung gab es eine intime Feier mit den wichtigsten Menschen an ihrer Seite. Auf den Bildern zeigte sich Gerid Rux als strahlende Braut – elegant im weißen Kleid und sichtlich glücklich.

Neues Glück nach schwieriger Zeit

Vor ihrer jetzigen Beziehung war sie mit Influencer und Ex-Mister Austria Fabian Kitzweger zusammen. Nach der schmerzhaften Trennung kann Gerid Rux nun wieder strahlen und scheint mit ihrem neuen Partner ihr großes Glück gefunden zu haben.

Ihr Privatleben hält die Influencerin mittlerweile weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso besonderer ist es, dass sie diesen Moment mit ihrer Community teilt.

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© Instagram / Gerid_Rux

Gerid Rux startete ihre Karriere ursprünglich mit Fitness-Inhalten und baute sich damit eine große Fangemeinde auf. Über die Jahre entwickelte sie ihren Kanal weiter und spricht heute vor allem über Lifestyle, Ernährung, Beauty und ihren Alltag.

Mit ihrer authentischen Art hat sie sich eine treue Community aufgebaut und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Austro-Bloggerinnen des Landes. Jetzt beginnt für Gerid Rux ein neues Kapitel – als Ehefrau und weiterhin als eine der bekanntesten Stimmen der österreichischen Influencer-Szene.

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