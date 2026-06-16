Unvorbereitet

Vor Wechsel zu Nike: Adidas mit peinlicher Trikot-Panne beim DFB

OR
von
© EPA
Der DFB ist gerade mit einem unerwarteten Problem konfrontiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem glorreichen 7:1-Sieg gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft gestartet. Allerdings wurde nun von "Bild" eine peinliche Trikot-Panne aufgedeckt.

Auch interessant

DFB-Star kannte Auftaktgegner nicht

DFB-Spieler übernehmen teure Anfahrtskosten

Glööckler sieht DFB-Trikot als Schlafanzug

Denn derzeit können Fans gleich von drei Spielern keine Trikots bestellen. Wer ein Dress von Kai Havertz, Deniz Undav oder Alexander Pavlovic kaufen möchte, bekommt eine enttäuschende Absage.

Der Grund könnte allerdings kurioser nicht sein. Denn beim Flock hat man Probleme mit dem Buchstaben "V". "Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlovic kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens "V", erklärte ein Sprecher.

Problem bald gelöst

Man arbeitet in Zusammenarbeit mit 11teamsports daran, das Problem zu lösen. In den kommenden Tagen sollten die Trikots wieder zur Verfügung stehen.

CHICAGO, ILLINOIS - JUNE 06: Kai Havertz of Germany celebrates with Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic and Jonathan Tah of Germany after scoring his team's first goal during the international friendly match between United States and Germany at Soldier Field on June 06, 2026 in Chicago, Illinois. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
© Getty Images

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Die WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft sind heuer besonders begehrt. Vor allem das blaue Auswärts-Trikot wird zum Kassenschlager. Noch dazu ist es das letzte Mal, dass die DFB-Elf mit Adidas auflaufen wird. Nach der WM wechselt man für mindestens acht Jahre zu US-Ausrüster Nike.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rangnick und Alaba vor dem WM Auftakt gegen Jordanien

Virales Video prophezeit ÖFB-Titel

WM: Österreich-Fans erobern San Francisco

WM: Österreich-Fans erobern San Francisco | Thomas Felly im Interview

WM: Österreich-Fans erobern San Francisco | Thomas Zeidler im Interview

Vor Wechsel zu Nike: Adidas mit peinlicher Trikot-Panne beim DFB

WM: Österreich-Fans erobern San Francisco | Tobi Illmer im Interview

Es geht los: Österreich fordert Jordanien

Geheimplan: So will Rangnick Jordanien knacken

Österreich Fans im Ausnahmezustand