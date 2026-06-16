Vor Wechsel zu Nike: Adidas mit peinlicher Trikot-Panne beim DFB

Der DFB ist gerade mit einem unerwarteten Problem konfrontiert.

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Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem glorreichen 7:1-Sieg gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft gestartet. Allerdings wurde nun von "Bild" eine peinliche Trikot-Panne aufgedeckt.

Denn derzeit können Fans gleich von drei Spielern keine Trikots bestellen. Wer ein Dress von Kai Havertz, Deniz Undav oder Alexander Pavlovic kaufen möchte, bekommt eine enttäuschende Absage.

Der Grund könnte allerdings kurioser nicht sein. Denn beim Flock hat man Probleme mit dem Buchstaben "V". "Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlovic kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens "V", erklärte ein Sprecher.

Problem bald gelöst

Man arbeitet in Zusammenarbeit mit 11teamsports daran, das Problem zu lösen. In den kommenden Tagen sollten die Trikots wieder zur Verfügung stehen.

© Getty Images

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Die WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft sind heuer besonders begehrt. Vor allem das blaue Auswärts-Trikot wird zum Kassenschlager. Noch dazu ist es das letzte Mal, dass die DFB-Elf mit Adidas auflaufen wird. Nach der WM wechselt man für mindestens acht Jahre zu US-Ausrüster Nike.