DFB-Star kannte Auftaktgegner nicht

Deutschland legt am Sonntag gegen Curacao los.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kurz vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft hat Aleksandar Pavlovic mit einer überraschend ehrlichen Aussage für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern gab offen zu, dass er den ersten deutschen Gruppengegner Curacao bei der Auslosung zunächst gar nicht kannte.

"Wir haben ein Video gezeigt bekommen, wo das erläutert wurde. Bei der Auslosung kannte ich das Land nicht, das muss ich ehrlich zugeben", sagte der 22-Jährige im ZDF-Interview. Trotz des Geständnisses warnt Pavlovic davor, den Außenseiter aus der Karibik zu unterschätzen. Curacao werde "sicher ein schwieriger Gegner", der kompakt verteidigen und auf Konterchancen lauern werde.

Tatsächlich gehört Curacao zu den ungewöhnlichsten Teilnehmern der WM 2026. Der Inselstaat in der Karibik zählt lediglich rund 156.000 Einwohner und ist damit das kleinste Land, das jemals an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Die Mannschaft qualifizierte sich überraschend über die CONCACAF-Zone und sorgte damit bereits vor Turnierbeginn für internationales Aufsehen.

© ISI Photos via Getty Images

Pavlovic selbst dürfte bei der WM eine wichtige Rolle im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen. Nach seinem Durchbruch beim FC Bayern entwickelte sich der gebürtige Münchner innerhalb kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der Nationalmannschaft. Im Frühjahr hatte Nagelsmann den Bayern-Profi als einen der "Gesichter der Zukunft" bezeichnet und dessen Ruhe am Ball sowie seine Spielintelligenz hervorgehoben.

"Ein bisschen langweilig"

Vor dem Turnier zeigt sich Pavlovic jedenfalls voller Vorfreude. "Ich freue mich darauf, dass es losgeht. Wir haben alle Bock drauf", sagte er. Die deutsche Mannschaft bereitet sich derzeit im Teamquartier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina auf das erste Gruppenspiel vor.

Allerdings läuft nicht alles perfekt. Über das Leben im Trainingslager sagte Pavlovic mit einem Schmunzeln: "Man wächst hier zusammen, aber es ist auch ein bisschen langweilig." Die Tage seien stark durch Training, Besprechungen und Regeneration geprägt.

Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe mit Curacao, Ecuador und der Elfenbeinküste. Dennoch mahnen die Verantwortlichen zur Vorsicht. Auch Julian Nagelsmann betonte zuletzt, dass bei einer Weltmeisterschaft jeder Gegner ernst genommen werden müsse.

Für Pavlovic beginnt mit dem Turnier eine weitere wichtige Etappe seiner noch jungen Karriere. Und auch wenn er Curacao vor der Auslosung nicht kannte, weiß er inzwischen genau, was die deutsche Mannschaft zum WM-Start erwartet: ein Gegner, der nichts zu verlieren hat und für die große Überraschung sorgen möchte.