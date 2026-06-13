NATO-Jet im Einsatz
EU-Land fängt zwei russische Kampfjets ab
Die beiden Vorfälle ereigneten sich am Freitag im südlichen und nördlichen Teil der Ostsee, wie die Armee am Samstag bekannt gab. Auch Kampfflugzeuge der NATO seien gestartet. Der schwedische Luftraum sei aber nicht verletzt worden.
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Der Einsatz habe stattgefunden, "um die Sicherheit im gemeinsamen Luftraum zu gewährleisten", hieß es weiter. Der schwedische Luftraum wurde nach den Angaben der Armee durch die russischen Jets nicht verletzt. "Die russischen Vorfälle sind ernst und stellen ein wiederkehrendes Verhaltensmuster dar, das sowohl unsere territoriale Integrität als auch unsere Sicherheit bedroht", hieß es weiter.
Schweden war im März 2024 der NATO beigetreten. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine 2022 haben die Spannungen im Ostseeraum zugenommen.
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