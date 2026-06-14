Glööckler sieht DFB-Trikot als Schlafanzug

Modeschöpfer Harald Glööckler hat das aktuelle Aufwärmtrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM als gelungen und mutig gelobt.

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"Es ist eine gute Mischung des Designs zwischen Retro und Moderne", sagte Glööckler. Auch das DFB-Heimtrikot sei gelungen: "Edel, klassisch, schlicht." Von dem Auswärtstrikot könne er das nicht sagen, es fehle jeder Bezug zu Deutschland und Fußball. Das Trikot wirke regelrecht einschläfernd. "Ein wunderbarer Schlafanzug."

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"Die Farbe Blau steht normalerweise für Seriosität, wirkt harmonisch und beruhigend, und man bringt sie automatisch mit Meer und Wasser in Verbindung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo da die Verbindung zu Fußball und Kampfgeist und dem Willen zu siegen sein soll", kritisierte Glööckler. Hinzu kämen die weißen Punkte. "Die sind völlig unnötig und stören das Bild."