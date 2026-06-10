Stimmen Sie jetzt für Ihren WM-Helden

Wer wird Spieler des Turniers bei der WM 2026? Jetzt mitvoten!

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Es ist eine Weltmeisterschaft der Superlative: Die imposantesten Stadien, die bombastischste Inszenierung, die meisten Teams. Aber es ist natürlich auch ein Turnier der größten Superstars.

Alle kämpfen sie um den begehrtesten Pokal im Fußball, aber natürlich auch darum, der WM den eigenen Stempel aufzudrücken. Und oe24 fordert Sie auf schon im Voraus, aber auch während der rund fünf Wochen, für den späteren Spieler des Turniers - den Goldenen Ball - abzustimmen.

Messi, Ronaldo, Kane oder ein ÖFB-Star?

Seit der WM 1978 wird diese Auszeichnung von der FIFA vergeben. Für die Fans Österreichs ewig als die Cordoba-WM in Erinnerung (3:2-Sieg gegen BR Deutschland) geblieben, wurde in einem Nebensatz Argentinien Weltmeister. Ergo wurde Vienna-Legende Mario Kempes Spieler des Turniers.

Insgesamt wurden zwölf Starkicker ausgezeichnet, gleich sieben davon kamen aber nicht vom späteren Weltmeister. 1994 jubelte Romario von Weltmeister Brasilien, erst 2022 war es dann wieder ein weltmeisterlicher Sieger: Argentiniens Lionel Messi. Der GOAT ist es auch, der als einziger zweimal (nach 2014) gewählt wurde.

Doch nun zur Jetztzeit! Für wen entscheiden sich die oe24-Leser? Erneut der argentinische Zauberer? Schafft es CR7 erstmals zum Goldenen Ball? Blüht der Stern von Lamine Yamal weiter auf?

ÖFB-Star Marko Arnautovic © APA/GEORG HOCHMUTH

Schießt sich Marko Arnautovic mit dem ÖFB-Team zum Ruhm? Oder doch jemand ganz anderer? Jetzt Ihr Wissen unter Beweis stellen und auf oe24 abstimmen!