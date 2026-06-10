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Kurz vor WM-Start

Transfer-Wirbel um ÖFB-Star

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Marcel Sabitzers Zeit beim BVB neigt sich dem Ende zu
© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
2023 kam Marcel Sabitzer für 19 Millionen Euro vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Nun zeichnet sich ein ablösefreier Transfer des ÖFB-Stars an.
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Mit 117 Spielen absolvierte Sabitzer die zweitmeisten Einsätze in seiner Karriere in Schwarz-Gelb, nur für RB Leipzig (229) stand er öfter am Feld.

In seinen bisherigen drei Saisons war er beinahe durchgehend gesetzt im Mittelfeld, dennoch kommt seine Zeit im Ruhrgebiet langsam zu einem Ende. Das berichten die "Ruhr Nachrichten".

Keine Vertragsverlängerung in Sicht

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch bis 2027 und soll von Dortmund nicht mehr verlängert werden. Stattdessen nehmen es die Verantwortlichen bewusst in Kauf, dass Sabitzer den Verein ablösefrei verlässt.

Bis dahin ist der 98-fache ÖFB-Kicker aber noch fest in den Planungen verankert - und das sogar als wichtiger Teil. Was Sabitzer selbst dazu sagt?

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Laut dem Bericht plant er - ebenso wie Teamkollege Ramy Bensebaini, bei dem Ähnliches geplant ist - keinen Abgang in diesem Sommer.

Was bringt die WM 2026?

Der Österreicher wird seinen BVB-Vertrag Stand jetzt erfüllen und sich danach wohl den letzten großen Vertrag seiner Karriere sichern.

Noch steht aber die WM 2026 vor der Türe, ein starkes Turnier hat auch schon anderen Spielern einen lukrativen Transfer eingebracht. Noch bleibt es also spannend.

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