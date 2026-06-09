Paukenschlag: Bayern kurz vor Brown-Verpflichtung

Nathaniel Brown (22) bereitet sich derzeit mit dem DFB-Team auf den WM-Auftakt gegen Curaçao am Sonntag (19 Uhr) vor. Schon davor könnte sein Wechsel zum FC Bayern München durch sein.

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Laut der "Bild" sollen die Preisvorstellungen vom FC Bayern und Eintracht Frankfurt nicht weit voneinander entfernt sein. Derzeit verhandeln noch Bayern-Vorstand Max Eberl (52) und sein Frankfurter Kollege Markus Krösche (45). Die Eintracht verlangt inklusive Boni rund 65 Millionen Euro.

Die Bayern liegen mit ihrem etwas über 50-Millionen-Euro-Angebot unter der gewünschten Summe. Wie die "Bild" berichtet, müssen sich beide Klubs noch aufeinander zubewegen. Zwischen den Parteien gibt es einen konstruktiven Austausch. Im Vergleich zu den Woltemade-Verhandlungen im vergangenen Jahr soll dieser Poker nun deutlich fortgeschrittener und zielführender sein.

Verhandlungen verlaufen gut

Derzeit ist mit einer Einigung zwischen den beiden Klubs zu rechnen. Jedoch kann am verrückten Transfermarkt vieles passieren. In Frankfurt herrscht laut der "Bild" eine ähnliche Stimmung wie bei den Verhandlungen mit Liverpool um Stürmer Hugo Ekitiké (23). Es war von Anfang an klar, dass die beiden Seiten einig werden.

Eines bleibt fraglich: Wird der Brown-Transfer vor dem deutschen WM-Auftakt oder danach über die Bühne gehen? Bei den letzten Schritten sollen keine Probleme auftreten. Bayern kann einen Medizincheck in den USA durchführen lassen. Zwischen den beiden Vereinen herrscht guter Kontakt, wodurch manche Daten direkt von der Eintracht angefordert werden können.