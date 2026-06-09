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Ein Star geschont

Aufatmen: Arnautovic ist zurück im ÖFB-Training

ABD0114_20260609 - SANTA BARBARA - USA: Marko Arnautovic (AUT) und Spieler des österreichischen Nationalteams am Dienstag, 09. Juni 2026, während eines Trainings des ÖFB Nationalteams in Santa Barbara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH
Beim ÖFB herrscht große Erleichterung: Marko Arnautovic hat das heutige Training komplett absolviert. Währenddessen wurde ein anderen ÖFB-Star geschont.
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Marko Arnautovic ist wieder im ÖFB-Training zurückgekehrt. Der Stürmer hatte in den vergangenen Tagen mit einem Knieproblem zu kämpfen. Am Dienstag konnte er das komplette Mannschafttraining ohne Einschränkungen absolvieren. Dabei blieb Arnautovic bei jeder Übung beschwerdefrei.

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Dafür wurde ein anderer ÖFB-Star geschont. Florian Grillitsch hatte schon am Ende der Saison bei seinem Klub Braga mit Oberschenkelbeschwerden zu kämpfen. Er erhielt ein individuelles Training. Wie der ÖFB mitteilt, handelt es sich bei ihm nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Man will kein Risiko eingehen.

Morgen Trainingsmatch

Am Dienstag war nur eine reguläre Trainingseinheit für die Mannschaft geplant. Am Mittwoch gibt es eine harte Einheit. Es findet ein Trainingsmatch statt. Bei 3x20 Minuten wird mit Trikots und Schiedsrichtern unter Ausschluss der Öffentlichkeit für den Ernstfall geprobt. Das Trainingsmatch ersetzt das eigentlich geplante Testspiel gegen Guatemala. Diese wurde zuletzt abgesagt.

Am Donnerstag bekommen die Spieler frei. Am Freitag startet die heiße Phase. Rangnick beginnt mit der gezielten Vorbereitung auf WM-Auftaktspiel mit Jordanien. Die Begegnung findet am 17. Juni um 6 Uhr morgens statt.

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