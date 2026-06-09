Alaba & Arnautovic:  Startelf oder Bank?

Die Spannung steigt täglich! Je näher der WM-Auftakt rückt, desto heißer wird der Kampf um die begehrten Startelf-Tickets. Einige Plätze scheinen vergeben, auf anderen Positionen dürfte Rangnick noch grübeln. Setzt der Teamchef auf seine bewährten Stars oder sorgt er mit einer Überraschung für Aufsehen? oe24 zeigt die zwei heißesten Startelf-Varianten für den WM-Kracher gegen Jordanien.

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Jetzt wird‘s ernst, Herr Rangnick! Morgen in einer Woche startet Österreich gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr/live auf ORF 1) in die erste WM seit 28 Jahren. Die Millionenfrage: Wer schafft es zum Auftakt in die Startelf ? oe24 hat zwei heiße Hilfestellungen für den Teamchef – und könnte ihm damit die Qual der Wahl erleichtern.

Alaba & Arnie: Volle Star-Power zum Start

Wenn WM draufsteht, muss auch WM-Qualität drin sein! Gerade zum WM-Start braucht es Spieler, die Verantwortung übernehmen und unter Druck liefern. Deshalb führt an Kapitän Alaba, Rekordschütze Arnautovic, Sabitzer sowie dem Mittelfeld-Duo Laimer und Seiwald kein Weg vorbei. Der Bayern-Allrounder rechts hinten? Gegen Jordanien eine Verschwendung – seine Dynamik muss ins Zentrum.

Die spannendste Personalie bleibt ÖFB-Neuling Wanner, der nach Baumgartners Ausfall die kreative Schaltzentrale übernehmen soll. Und vorne gilt ohnehin: Geht es um Tore und große Momente, ist unser Arnie Rangnicks erste Wahl.

Variante1: Star-Power mit Alaba & Arnautovic © oe24

Kalajdzic für die "großen" Momente

Gerade gegen körperlich starke Gegner könnte Rangnick auf mehr Robustheit setzen. Schlager im Tor sowie Mwene, Seiwald und Sabitzer sind dabei so gesetzt wie das Amen im Gebet. Laimer rückt diesmal auf die rechte Abwehrseite – eine Variante, die vor allem mit Blick auf Argentinien und Algerien ihren Reiz hat.

Variante 2: Offensiv-Power ohne Alaba & Arnautovic © oe24

Im Zentrum soll das Leipzig-Duo Seiwald und Xaver Schlager für Stabilität sorgen. Überraschend: Statt Wanner übernimmt LASK-Double-Champion Kalajdzic die Zehnerrolle hinter Gregoritsch. Vor allem bei Standards könnte die zusätzliche Kopfballstärke zur Geheimwaffe werden. Für Tempo und Tiefgang soll Shootingstar Chukwuemeka auf der Außenbahn sorgen.