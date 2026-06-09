Die verrücktesten Zahlen & Fakten zur XXL-WM

Noch wenige Tage, dann rollt in Nordamerika endlich der Ball. Mit dem Eröffnungsspiel am Donnerstag zwischen Mexiko und Südafrika (21 Uhr/live ORF 1) beginnt die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Die WM 2026 sprengt dabei sämtliche Dimensionen: Mehr Teams, mehr Spieler, mehr Spiele – und jede Menge Rekorde.

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48 Teams, drei Gastgeberländer und 104 Spiele – die XXL-WM bringt zahlreiche Premieren, Rekorde und kuriose Bestmarken mit sich. Von außergewöhnlichen Spieler-Rekorden bis zu beeindruckenden Zahlen rund um das Turnier: Die wichtigsten Fakten zur Weltmeisterschaft im Überblick.

Die WM der Superlative in Zahlen:

48 Mannschaften: So viele Nationen nehmen erstmals an einer Fußball-WM teil.

104 Spiele: Noch nie gab es bei einer Weltmeisterschaft so viele Partien

1.248 Spieler: Das ist die höchste Anzahl an Profis, die jemals für eine WM nominiert wurden

891 Debütanten: Mehr als zwei Drittel aller Spieler erleben ihre erste Weltmeisterschaft. Dazu zählt auch der gesamte ÖFB-Kader. Österreich kehrt nach 28 Jahren WM-Pause auf die größte Fußball-Bühne der Welt zurück.

Das ÖFB-Team © Gepa

2,05 Meter: So groß ist Österreichs Florian Wiegele. Der Torhüter von Viktoria Pilsen ist damit der größte Spieler, der jemals für eine WM nominiert wurde.

Der WM-Riese: Florian Wiegele © Gepa

1,60 Meter: Panamas Cesar Yanis ist der kleinste Spieler des Turniers.

43 Jahre: Schottlands Craig Gordon ist der älteste Teilnehmer dieser WM.

17 Jahre: Mexikos Gilberto Mora ist der jüngste Spieler der Endrunde.

Das "WM-Baby": Gilberto Mora © FIFA via Getty Images

6 WM-Teilnahmen: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Mexikos Kult-Torhüter Guillermo Ochoa bestreiten ihre sechste Weltmeisterschaft – Weltrekord.

8 Brüderpaare: Familienduelle sind bei dieser WM garantiert. Insgesamt stehen acht Brüderpaare in den WM-Kadern. Besonders kurios: Die Williams-Brüder gehen sogar für unterschiedliche Nationen auf Torejagd – Nico für Spanien, Inaki für Ghana. Auch PSG-Star Desire Doue (Frankreich) und sein Bruder Guela (Elfenbeinküste) vertreten verschiedene Länder.

Die Williams-Brüder: Nico (l.) & Inaki (r.) © Getty Images

36,8 Zentimeter: So hoch ist der FIFA-WM-Pokal.

6,175 Kilogramm: So schwer ist die begehrteste Trophäe des Weltfußballs.

18 Karat Gold: Aus diesem Material besteht der Pokal zum Großteil.

115.000 Euro: So hoch wird der reine Materialwert der Trophäe geschätzt.

871 Millionen US-Dollar: Diese WM wird auch zum Millionen-Spektakel. Die FIFA verteilt insgesamt 871 Millionen US-Dollar an die Teilnehmerverbände – so viel wie nie zuvor. Für den späteren Weltmeister winken satte 50 Millionen US-Dollar. Vor vier Jahren kassierte Argentinien für den Titelgewinn noch 42 Millionen.

Das Ziel der Begierde: der FIFA-WM-Pokal. © NurPhoto via Getty Images

5 WM-Titel: Brasilien ist Rekordweltmeister und zugleich die einzige Nation, die bei jeder WM-Endrunde der Geschichte vertreten war.

6 WM-Teilnahmen: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Mexikos Kult-Torhüter Guillermo Ochoa bestreiten ihre sechste Weltmeisterschaft – Weltrekord.

16 Tore: Mit dieser Marke ist Miroslav Klose weiterhin WM-Rekordtorschütze. Doch die Jagd läuft: Lionel Messi hält bei 13 Treffern, Kylian Mbappé bei 12. Beide könnten dem Ex-DFB-Star bei dieser WM gefährlich nahe kommen – oder ihm sogar den Rekord entreißen.

Noch WM-Rekordtorschütze © Getty Images

16 Stadien: Von Mexiko-Stadt bis New York/ New Jersey – in 16 Arenen wird um den WM-Pokal gekämpft. Die USA sind mit 78 Spielen in elf Städten das Zentrum der Endrunde, dazu kommen zehn Partien in Mexiko und 13 in Kanada.

6 Teams setzen nur auf Exporte: Bei Kap Verde, DR Kongo, Curaçao, Senegal, Uruguay und der Elfenbeinküste steht kein einziger Profi aus der eigenen Liga im WM-Kader. Alle Spieler verdienen ihr Geld im Ausland.

3 Länder: USA, Mexiko und Kanada richten gemeinsam die größte Weltmeisterschaft der Geschichte aus.