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Frenkie Schinkels

Was erwartet sich Rangnick vom internen Testspiel?

FS
von
Entscheidung um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) gefallen
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Vom Testspiel Österreich gegen Österreich am Mittwoch in Santa Barbara sollten wir uns nicht zu viel erwarten.
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Selbst der Teamchef sollte sich dabei keine allzu großen Erkenntnisse erwarten. Ich kenne diese Situation aus meiner Zeit als Fußball-Profi, als der Trainer die Einser- gegen die Zweier-Mannschaft spielen ließ. Die Mannschaft, für die es in einer Woche gegen Jordanien ernst wird, hat heute keinen Stress und keinen Druck. Außerdem wird man in einer Partie, in der es um nix geht, kaum eine Verletzung riskieren.

Zweite Garnitur sollte auf Jordanien spielen

Die Spieler vom Zweier-Team wiederum dürfen nicht in der Illusion leben, dass sie sich noch ins Aufgebot für die erste WM-Partie spielen können. Deswegen sollte die zweite Garnitur heute auf Jordanien spielen, sich destruktiv verhalten und sich hinten reinstellen.

Wobei es fast wurscht ist, wen Rangnick in der ersten Partie spielen lässt: Jordanien ist ein besserer Aufbaugegner. Gegen das vielleicht schlechteste Team der WM zählt nur der Sieg – egal, wie er zustande kommt.

Was unsere angeschlagenen Superstars David Alaba und Marko Arnautovic betrifft, bietet sich am Mittwoch (17.6./6 Uhr) gegen Jordanien die Gelegenheit, mit "angezogener Handbremse" loszustarten. Damit sie 22. Juni im Kracher gegen Argentinien voll da sind!

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