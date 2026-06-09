Liebes-Aus bei DFB-Legende Mario Basler

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mario Basler (57) hat sich nach 18 Jahren von seiner Partnerin Doris Büld (56) getrennt.

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Wie die "Bild" berichtet, sollen sich Doris Büld und Mario Basler getrennt haben. Beide leben noch gemeinsam unter einem Dach.

Die Trennung sei nicht plötzlich geschehen. Büld erklärt, dass sich das Paar über einen längeren Zeitraum voneinander entfernt habe. Sie sagt: "Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt."

Leben noch zusammen

Die 56-Jährige fügt hinzu: "Manchmal erkennt man erst nach vielen Jahren, dass die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Werte nicht mehr dieselben sind. Für mich war irgendwann klar, dass ich Entscheidungen treffen muss, die sich mit meinen Vorstellungen vom Leben und meiner Zukunft vereinbaren lassen." Laut ihrer eigenen Angaben soll die Entscheidung zur Trennung allein von ihr ausgegangen sein.

Das Paar war schon einmal getrennt. Von 2014 bis 2017 lebten Mario Basler und Doris Büld getrennt. Damals fanden sie wieder zueinander und gaben ihrer Beziehung eine neue Chance. Für viele in ihrem Umfeld galt ihre Liebe als gefestigt. Umso überraschender ist die neue Trennung der beiden.

Laut der "Bild" leben beide noch zusammen. Die Wohnsituation haben sie noch nicht geklärt. Büld meint: "Aktuell wohnen wir noch zusammen. Ich versuche, eine Lösung für unsere Wohnsituation zu finden." Wie lange das ehemalige Paar noch zusammenleben wird, ist noch unbekannt.