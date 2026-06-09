Helene Fischer: Konzert-Comeback mit "vielen geilen Raffinessen!"

Nach Baby-Pause, Kinderlieder-CDs und dem WM-Hit "Heute Nacht" legt Helene Fischer jetzt endlich wieder live los. Am Mittwoch steigt in Dresden die Premiere der bahnbrechenden 360 Grad Show. Am 11. Juli bringt sie die 25 Millionen Euro teure Produktion dann auch nach Wien.

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"Dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken!" Am 8. Oktober 2023 zündete Helene Fischer in Frankfurt das 71. und letzte Konzert ihrer Rekord-Tournee Rausch. Danach gab’s nur mehr TV-Auftritte, Kinderlieder-CDs und die Baby-Pause. Jetzt legt sie wieder los! Am Mittwoch steigt im Rudolf-Harbig-Stadion von Dresden die Premiere der neuen 360° "Rundum-Glücklich-Show", mit der die Schlager-Königin am 11. Juli auch im Ernst Happel Stadion stoppt.

"Ich stelle mich neuen Herausforderungen!"

"Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen" gibt sie dafür im oe24-Interview die Direktiven.

Erster Blick auf die Bombast-Bühne. RTL war bei den Proben von Helene Fischer in Dresden dabei. © RTL

Für ihr Konzert-Comeback schöpft Helene aus den Vollen: Die 360° Rundum-Bühne für eine Zeitreise rund um 18 Millionenfach verkaufte Schlager-Hits wie "Von hier bis unendlich", "Atemlos durch die Nacht" oder dem aktuellen WM-Hit "Heute Nacht" wird im Stadion-Zentrum aufgebaut und mit Laufstegen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

Helene Fischer feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Hit-Feuerwerk. © Getty Images

Mega-Show für 25 Millionen Euro

Dazu gibt’s einen 288 Tonnen schweren LED-Kubus, 4 Aktionsflächen, einen Schwenkarm in 28 Meter Höhe und "viele geile Raffinessen". 25 Millionen Euro kostet das Projekt, an dem auch die Stage-Designer der Adele Shows maßgeblich mitgewirkt haben.

Helene Fischer bringt am 11. Juli ihre 25 Millionen Euro teure 360-Grad-Show nach Wien. © Picasa

Neuer Abschnitt: "Das wird eine echte Sommerparty!"

Nach 20 Karriere-Jahren und der fast dreijährigen Babypause sieht Helene ihre 360-Grad-Show nun als "neuen Abschnitt". Für mich ist es vor allem ein Feiern dessen, was wir erreicht haben. Jetzt geht es mir um dieses gemeinsame Erlebnis. Ich habe große Lust, das zu zelebrieren. Das wird eine echte Sommerparty!“