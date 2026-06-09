Auftakt
Volbeat als 1. Hit am Nova Rock Festival
Ende Mai ließen sie beim Start ihrer Europa-Tournee 12.000 Fans am Residenzplatz in Salzburg abrocken, jetzt liefern Volbeat das erste Highlight am Nova Rock. Ab heute feiern in Nickelsdorf über 220.000 Fans beim Österreichs größtem Festival ab. Mit 70-Top-Acts wie The Offspring, Kaleo, The Pretty Reckless, Papa Roach, Sabaton, Trivium, Alter Bridge, Sepultura, Soul Asylum oder The Rasmus und den Top-Headlinern The Cure (Freitag), Iron Maiden (Samstag) und Bring Me The Horizon (Sonntag)
1. Highlights: Volbeat, Tom Morello, Sex Pistols
Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 80% startet die heimische Alternative Jungrockerin Shmiffy um 13.15 Uhr auf der Red Stage den viertägigen Festivalreigen, der schon zum Auftakt neben Rock-Giganten wie Trivium, Bad Omens oder den auf der Red Bull abrockenden 90ies-Helden von Soul Asylum („Runaway Train“) zwei absolute Highlights liefert: Rage-Against-The-Machine-Mastermind Tom Morello, der gestärkt von seiner Wut-Tour mit Bruce Springsteen, eine Protest-Show zündet und die Sex Pistols mit dem neuen Sänger Frank Carter und allen Punk-Hymnen. Von "God Save The Queen" bis "Anarchy in the U.K."
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220.000 Fans rocken mit über 70 Top Acts ab
Um 23.30 Uhr lassen dann die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat mit ihrem auch schon 45. Österreich-Konzert (!) die Pannonia Fields beben. Mit der Essenz der aktuellen CD "God of Angels Trust" und ewigen Hymnen wie "Seal The Deal", "For Evigt" und "Stil Counting" feiern Michael Poulsen und Co. das 30-jährige Bandjubiläum und ihr rot-weiß-rotes-Herz: "Es gibt definitiv eine ganz spezielle Verbindung zwischen Volbeat und Österreich!"
Freitag geht’s mit Ice Nine Kills und den Gruftie-Legenden von The Cure weiter, Samstag liefern Iron Maiden mit der Werkschau "Run For Your Lives" das Festival-Highlight und am Sonntag setzen Bring Me The Horizon das Grande Finale.
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