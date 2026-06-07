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Hit-Konzert

Ohne-Bond-Hit! Garbage bringen den Sound der 90er Jahre zurück

© Getty Images
Von "Stupid Girl" bis "Only Happy When It Rains". Die Hitband Garbage rockt am Dienstag die Open Air Arena lässt dabei aber wohl wieder den größten Hit aus: "The World Is Not Enough", ihren James-Bond-Song.
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1995 eroberte das US-Quartett Garbage mit Hits wie "Stupid Girl" oder "Only Happy When It Rains" die Rock-Welt im Sturm. Zwei Grammy-Nominierungen, Platz 1 der britischen Charts und der Auftrag für den James-Bond-Hit "The World Is Not Enough", mit dem man es anno 1999 auch bei uns in die Charts schaffte.  Jetzt bringen Shirley Manson, Butch Vig, der ja als Produzent des Nirvana-Klassikers "Nevermind" Musikgeschichte schrieb, Duke Erikson und Steve Marker Grunge-Rock-Sound der 90er zurück nach Wien.

Große Show! Garbage feiern ihr Wien-Comeback auch mit Video-Zuspielungen. © Getty Images

19 Songs auf der Setlist. Aber der James-Bond-Hit fehlt!

Am Montag (8.Juni) zündet man in der Open Air Arena die Hit-Show zum 2025er Album "Let All That We Imagine Be Light." Und das mit tatkräftiger Unterstützung. Nicole Fiorentino, die ja schon bei den Smashing Pumpkins den Bass zupfte, ersetzt die langjährige Tourmusikerin Ginger Pooley. Spannend: Vom Opener "There‘s No Future in Optimism" bis zum Finale "Only Happy When It Rains" setzten Gargabe bislang 19 Songs auf die Setlist der Europa-Tour. Nur just den James-Bond-Hit „The World Is Not Enough” nicht! Schräg!

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