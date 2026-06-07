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VIP-Auflauf

So freizügig gab sich Vonn VOR ihrem ORF-Interview

Lindsey Vonn
© Getty Images
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Im ohnehin engen Fahrerlager in Monte Carlo drängte sich ein Super-VIP neben dem anderen: Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"), selbst Rennfahrer, sah sich die F1-Boliden ganz genau an. Hollywood-Ikone Michael Douglas kam in Begleitung seiner Ehefrau Catherine Zeta-Jones.

Freestyle-Olympiasiegerin Eileen Gu hatte schon am Samstag Kimi Antonelli die Pirelli-Trophäe für den Sieg im Qualifying überreicht.

Michael Douglas mit Ehefrau Catherine Zeta Jones.
Michael Douglas mit Ehefrau Catherine Zeta Jones. © Getty Images

Kim Kardashian begleitete Lewis Hamilton

Am GP-Sonntag begleitete Kim Kardashian (mit Schwester Khloe) Lover Lewis Hamilton zu seinem Dienstwagen.

Deuschland-WM-Held-2014 Mario Götze gönnte sich einen Ausflug zur Formel 1, bevor es and Daumendrücken für seine Ex-Kollegen geht.

Kim Kardashian
Kim Kardashian © PA Images via Getty Images

Auch die Wintersport-Fraktion nützte die trainingsfreie Zeit für einen Trip an die Cote d'Azur: Snowboard-Doppelolympiasieger Benjamin Karl ("Verrückt, was da abgeht ...") war da, ebenso der Schweizer Alpin-Überflieger Marco Odermatt.

Doch eine stahl optisch allen die Show: Ski-Speedqueen Lindsey Vonn, die vier Wochen nach ihrem Horrorsturz bei den Olympischen Spielen in Cortina bauchfrei durch das Fahrerlager stolzierte. Fürs ORF-Interview schnappte sie sich schnell einen Umhang und meinte: "Jetzt genieße ich das Leben ..."

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