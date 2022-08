Star-Krach sorgt für Krisengipfel bei Paris

Das Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und Neymar bereitet den Klub-Bossen Sorge.

Trotz einer 5: 2-Gala gegen Montpellier gibt es bei Paris Saint-Germain derzeit wenig zu lachen. Grund dafür ist ein Streit zwischen den beiden Superstars Kylian Mbappé und Neymar. Dafür rief die Klubführung die beiden Streithähne sowie Coach Christophe Galtier zu einem Krisengipfel.

Doch was war passiert? Am Wochenende verschoss Mbappé einen Elfer, wollte wenig später erneut zu einem Strafstoß antreten. Das wurde ihm von seinem brasilianischen Sturmpartner aber verwehrt. Neymar trat an und traf. Weiters herrschte Aufregung, weil Mbappé mitten in einem Angriff auf hörte zu laufen, weil er das Gefühl hatte, nicht angespielt zu werden.

Seit der Vertragsverlängerung Mbappés im Sommer tauchen immer wieder Berichte auf, dass vor allem Lionel Messi und Neymar mit dem Auftreten des 23-Jährigen nicht glücklich sind. Auch heuer ist in Paris der Fokus voll auf den Gewinn der Champions League gerichtet, doch dafür muss der Star-Krach schnell geklärt werden.