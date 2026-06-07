Mostviertel lockt mit Wander-Geheimtipps

Im Mostviertel finden sich viele bekannte Wanderwege, wie z.B. die Rundwanderung Hochbärneck im Naturpark Ötscher-Tormäuer, die Route entlang des Holz-Themenweges im Mendlingtal oder der Wanderweg um den Lunzer See. Schönes Wetter vorausgesetzt, dürften diese Pfade auch heuer wieder stark frequentiert sein.

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Im Mostviertel gibt es aber auch Routen, die noch wenig bekannt und daher nicht überlaufen sind. Mit Streckenlängen zwischen 1,5 und maximal 10 Kilometern sind diese Wanderungen besonders für Familien mit Kindern gut geeignet.

In allen seinen Teilregionen hat das Mostviertel für jeden Geschmack und jede Kondition passende Wanderwege im Programm. So kann man den Erlaufstausee auf einer kleinen 3 Kilometer langen, oder auf einer großen 5,6 Kilometer langen Route umrunden. Im Traisen-Gölsental sind auch der Naturlehrpfad Annaberg oder der Wasserfallsteig bei Lilienfeld für Familien zu empfehlen.

Besonders viele noch unentdeckte Wanderwege locken in den Ybbstaler Alpen. Zu den lohnenswerten Ausflugszielen zählen hier u.a. die Höhensteinrunde in der Nähe von Lunz am See, die Kogler Wasserfälle in Göstling an der Ybbs oder den Kräutergarten am Königsberg bei Hollenstein. Darüber hinaus bieten auch die Sagenwandermeile in Lackenhof am Ötscher, der Schluchtenweg Opponitz oder die Schmiedemeile in Ybbsitz beeindruckende Wander-Erlebnisse.