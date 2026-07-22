Anerkennung
Urlaubsaktion schon für 236 pflegende Angehörige
Im ersten Halbjahr 2026 wurden bereits 236 Anträge bewilligt. "Pflegende Angehörige leisten Tag für Tag Großartiges", so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
Bis zu 225 Euro Zuschuss
Für einen Urlaub in Österreich gibt es 175 Euro Zuschuss, wird in Niederösterreich Urlaub gemacht, sogar 225 Euro. Liegen die Nächtigungskosten darunter, wird der tatsächliche Betrag ausbezahlt. Anspruchsberechtigt sind Hauptpflegepersonen von Angehörigen ab Pflegestufe 3, einmal pro Jahr und Person.
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"Nicht nur mit Worten"
"Die Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds verlangt oft viel Kraft, Zeit und persönliches Engagement. Deshalb ist es uns wichtig, pflegende Angehörige nicht nur mit Worten, sondern auch ganz konkret zu unterstützen", so Teschl-Hofmeister.
Infos gibt's bei der NÖ Pflegehotline unter 02742/9005-9095 oder per E-Mail an post.pflegehotline@noel.gv.at.
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