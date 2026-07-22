Verbindung zu Epstein: Modelagent tot aufgefunden

Der Modelagent Daniel Siad wurde tot aufgefunden. Er soll in der Vergangenheit in Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) gestanden sein.

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Laut der französischen Zeitung "Le Parisien" alarmierte Siads Mitbewohnerin (28) am Montagabend, dem 20. Juli, die Rettungskräfte. Es wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Jedoch blieben diese erfolglos und Siad konnte nicht gerettet werden. Er starb in seinem Haus in Colombes (Hauts-de-Seine).

Die offizielle Todesursache ist bisher noch unbekannt. Die Behörden ermitteln schon. Laut ersten Vermutungen soll ein Herzinfarkt zum Tod des Modelagenten geführt haben. Gegenüber "RTL" teilte die Staatsanwaltschaft Nanterre mit, dass Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet und eine Autopsie durchgeführt wurden.

Name kommt fast 2.000 Mal in den Epstein-Files vor

Siad gilt als eine der wichtigsten Schlüsselfiguren im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66). Er soll für ihn junge Frauen und minderjährige Mädchen gesucht und angeworben haben. Wie die französische Tageszeitung berichtet, soll Siads Name fast 2.000 Mal in den Epstein-Files vorkommen. Beim französischen Sender "RTL" brach er im vergangenen Mai sein Schweigen und wehrte sich gegen die Vorwürfe. Siad beteuerte seine Unschuld.

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Anfang der 2000er-Jahre soll er über den damaligen Ford-Agentur-Chef Jed Hunter Epstein kennengelernt haben. Nach eigenen Angaben habe er dem Sexualstraftäter in den vergangenen 15 Jahren nur "etwa zehn bis fünfzehn" jungen Frauen in einem rein beruflichen Kontext präsentiert. Siad erklärte: "Er war mir gegenüber immer sehr anständig, und ich weiß, dass er den Models, die ich ihm vorgestellt habe, danach nie etwas angetan hat."

Zudem betonte er: "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden vergewaltigt. […] Hätte ich 30 Jahre lang als Modelscout gearbeitet, wäre ich längst verhaftet worden." Dem widerspricht das schwedische Model Ebba Karlsson (56). Sie ist die erste Frau, die Anzeige gegen Daniel Siad erstattete. Karlsson wirft ihm vor, sie 1990 vergewaltigt zu haben. Zu "RTL" sagte das Model: "Wir wissen, dass er als Anwerber für Sexualstraftäter fungierte. Er wusste genau, was vor sich ging. Er war dabei, er hat es gesehen."