Schmankerln
Burgenländische Delikatesse für Schönbrunns Affen
Entstanden ist die ungewöhnliche Kooperation ganz zufällig – über eine Freundschaft zwischen einem Mitarbeiter der Baudirektion Burgenland und einem Tiergarten-Angestellten. „Wir haben Bäume, die geschnitten werden müssen – so haben wir eine super Symbiose gefunden", so Baudirektion-Geschäftsführer Hannes Thiesz.
Super Symbiose gefunden
Die Blätter – einst Futter für die Seidenraupenzucht – werden in Schönbrunn von den Ästen gezupft, tiefgefroren und im Winter verfüttert. Kein Problem für die Bärenstummelaffen: Mit ihrem mehrkammerigen Magen können sie schwer verdauliche Blätter bestens verarbeiten.
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