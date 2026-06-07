Burgenländische Delikatesse für Schönbrunns Affen

Schmankerl aus dem Burgenland! Die Bärenstummelaffen im Tiergarten Schönbrunn bekommen heuer ein besonderes Winterfutter: Maulbeerblätter von einer historischen Allee zwischen Schützen und St. Margarethen.

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Entstanden ist die ungewöhnliche Kooperation ganz zufällig – über eine Freundschaft zwischen einem Mitarbeiter der Baudirektion Burgenland und einem Tiergarten-Angestellten. „Wir haben Bäume, die geschnitten werden müssen – so haben wir eine super Symbiose gefunden", so Baudirektion-Geschäftsführer Hannes Thiesz.

Super Symbiose gefunden

Die Blätter – einst Futter für die Seidenraupenzucht – werden in Schönbrunn von den Ästen gezupft, tiefgefroren und im Winter verfüttert. Kein Problem für die Bärenstummelaffen: Mit ihrem mehrkammerigen Magen können sie schwer verdauliche Blätter bestens verarbeiten.

Die Blätter – einst Futter für die Seidenraupenzucht – werden in Schönbrunn von den Ästen gezupft, tiefgefroren und im Winter verfüttert. Kein Problem für die Bärenstummelaffen: Mit ihrem mehrkammerigen Magen können sie schwer verdauliche Blätter bestens verarbeiten.