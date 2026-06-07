Polizeieinsatz
Festnahme nach Raub
Eine 25-jährige Frau überquerte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in der Früh gemeinsam mit zwei Freundinnen die Straße, als ihr ein vorerst unbekannter junger Mann plötzlich das Mobiltelefon aus der Hand riss. Anschließend stieß er die Frau weg und flüchtete zu Fuß.
Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Der Mann konnte kurze Zeit später angehalten werden, als er versuchte, über eine Eingangstür zu klettern.
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Im Zuge seiner Flucht hatte der 18-Jährige das geraubte Mobiltelefon weggeworfen. Das Gerät konnte im Bereich einer Parkgarage aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Anzeige gebracht.
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