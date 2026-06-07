Stadtbad Pöchlarn feierlich eröffnet

Das neue Stadtbad wird ein Erlebnis - freut sich Bürgermeisterin Barbara Kainz! Eröffnet wurde das Bad am 6. Juni 2026 mit Livemusik und einem tollen Rahmenprogramm.

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Ziel war es von Anfang, mehr als ein klassisches Freibad zu schaffen: Entstanden ist eine attraktive Wohlfühloase mit ganzjährig geführtem Gastronomiebereich, Buffet und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen. Das ökologische Konzept umfasst eine bepflanzte Regenerationszone mit heimischen Sumpf- und Wasserpflanzen. Der Badeteich bildet gemeinsam mit dem Beachvolleyballplatz, dem Spielplatz und der großzügigen Liegewiese ein attraktives Erholungsgebiet für die Sommermonate. Für´s leibliche Wohl sorgte das "AURUM"! Ein frisches, stimmiges Konzept passend für das ganzjährig geöffnet Baderestaurant.

Im Festzelt führte u.a. ein Moderator durch das Eröffnungsprogramm und es gab spannende Gespräche mit verschiedenen Interviewpartnern. Die Pöchlarner Vereine gestalteten ein buntes Programm für große und kleine Gäste - mit lustigen Spielen, Kinderschminken, einen Kletterturm und einer Hüpfburg. gegen Schluss sorgte das Konzert mit der Band "Austropop meets Rock" für ausgelassene Stimmung und einen stimmungsvollen Ausklang des Festtages. Natürlich war auch für Speisen und Getränke bestens gesorgt.