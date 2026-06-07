TV
Radio
E-Paper
Österreich

Zu Sommerbeginn

Stadtbad Pöchlarn feierlich eröffnet

OR
von
Nun ist das Bad rechtzeitig zum Sommer eröffnet.
© Karin Raffetseder
Das neue Stadtbad wird ein Erlebnis - freut sich Bürgermeisterin Barbara Kainz! Eröffnet wurde das Bad am 6. Juni 2026 mit Livemusik und einem tollen Rahmenprogramm.
OE24 auf Google bevorzugen

Ziel war es von Anfang, mehr als ein klassisches Freibad zu schaffen: Entstanden ist eine attraktive Wohlfühloase mit ganzjährig geführtem Gastronomiebereich, Buffet und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen. Das ökologische Konzept umfasst eine bepflanzte Regenerationszone mit heimischen Sumpf- und Wasserpflanzen. Der Badeteich bildet gemeinsam mit dem Beachvolleyballplatz, dem Spielplatz und der großzügigen Liegewiese ein attraktives Erholungsgebiet für die Sommermonate. Für´s leibliche Wohl sorgte das "AURUM"! Ein frisches, stimmiges Konzept passend für das ganzjährig geöffnet Baderestaurant.

Im Festzelt führte u.a. ein Moderator durch das Eröffnungsprogramm und es gab spannende Gespräche mit verschiedenen Interviewpartnern. Die Pöchlarner Vereine gestalteten ein buntes Programm für große und kleine Gäste - mit lustigen Spielen, Kinderschminken, einen Kletterturm und einer Hüpfburg. gegen Schluss sorgte das Konzert mit der Band "Austropop meets Rock" für ausgelassene Stimmung und einen stimmungsvollen Ausklang des Festtages. Natürlich war auch für Speisen und Getränke bestens gesorgt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Verordnung gegen Rebzikaden in NÖ

Hurra! Die Retzer Weinwoche ist eröffnet

Simmering bekommt coole Oase statt Asphalt-Wüste!

Stadtbad Pöchlarn feierlich eröffnet

Zug erfasst Familienauto: Kleinkind verliert beide Eltern

Lebensmittel: NÖ in Supermarkt-Hand

Mikl-Leitner wettert gegen Schumanns "Zettelwirtschaft"

Raiffeisen feiert 140-jähriges Bestehen

Polizeizentrum NÖ soll an Baubeginn 2027 halten

Wohnbau-Paket: 185 Millionen für NÖ