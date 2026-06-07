Marquez feiert 100. GP-Sieg

Vier Wochen nach Horrorcrash und OP gewinnt Ducati-Star GP.

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Beim MotoGP am Balaton überschlugen sich die Ereignisse - im wahrsten Sinn des Wortes.

Gleich nach dem Start zum Ungarn-GP löste Ex-Weltmeister Jorge Martin (Aprilia) einen Massencrash aus. Ausnahmsweise nicht darin verwickelt war Titelverteidiger Marc Marquez (Ducati), der drei Wochen nach seinem in Le Mans erlittenen Mittelfußknochenbruch (plus Schulter-OP) seinen ersten Sonntag-Sieg in diesem Jahr einfuhr. Platz 2 sicherte sich Pedro Acosta (ESP/KTM), Dritter wurde Francesco Bagnaia (ITA/Ducati).

Doppeltes Jubiläum für Marquez & Ducati

Das war zugleich der 100. GP-Sieg für Marquez und der 100. Sieg für das Ducati-Werksteam. Nach dem Aus der bisherigen Saison-Dominatoren Marco Bezzecchi und Jorge Martin (beide Aprilia) ist Marquez plötzlich wieder im Rennen um die WM.

Der siebenfache MotoGP-Weltmeister hatte am Samstag auch den Sprint in Ungarn gewonnen.