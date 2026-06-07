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In Italien

Millionen-Coup: Juwelendiebe schlagen zu

hand holding a diamond
© Getty Images
Unbekannte haben in Turin Schmuck und Luxusuhren im Wert von rund einer Million Euro aus einem Auktionshaus gestohlen.
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Nach Angaben der Betreiber drangen die Täter in der Nacht auf Sonntag in die Geschäftsräume des Auktionshauses Sant'Agostino ein und erbeuteten innerhalb weniger Minuten zahlreiche wertvolle Schmuckstücke und Sammleruhren. Der Einbruch ereignete sich gegen 4.20 Uhr in der zentralen Via Tassoni.

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Überwachungskameras zeichneten die Tat auf. Die Täter sollen maskiert gewesen sein und mit Vorschlaghämmern sowie einem Trennschleifer Vitrinen und Sicherheitseinrichtungen zerstört haben. Der Überfall dauerte lediglich vier Minuten.

Mehrere wertvolle Vintage-Uhren entwendet

Zu den gestohlenen Wertgegenständen gehören demnach Diamanten, Smaragde, Rubine und Saphire, die bei einer für Dienstag und Mittwoch geplanten Auktion hätten versteigert werden sollen. Unter den entwendeten Stücken befinden sich ein Ring mit einem fast vier Karat schweren kolumbianischen Smaragd, hochwertige Diamantohrringe, Broschen sowie ein seltenes französisches Goldetui aus dem späten 18. Jahrhundert.

Sorgfältig ausgewählte Sammlerstücke

Auch mehrere wertvolle Vintage-Uhren renommierter Hersteller wurden gestohlen. Nach Angaben des Auktionshauses handelte es sich um sorgfältig ausgewählte Sammlerstücke von Marken wie Rolex und Vacheron Constantin. Während die Alarmanlage ausgelöst worden sei, hätten die Täter gezielt die Vitrinen geplündert und anschließend die Flucht ergriffen, berichteten die Ermittler.

Die alarmierten Carabinieri trafen den Angaben zufolge wenige Minuten später am Tatort ein. Von den Tätern fehlte jedoch bereits jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

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