Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Chaos am Badestrand

Tornado fegt über Italien-Strand – Urlauber flüchten

OR
von
Schockmoment an Italiens Adria: Aus heiterem Himmel bildete sich vor der Küste eine Wasserhose, die wenig später auf den beliebten Badeort Sottomarina bei Chioggia traf. Sonnenschirme und Liegen wurden umhergewirbelt, mehrere Strandbäder beschädigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Eigentlich wollten Urlauber einen entspannten Sommertag am Meer verbringen. Doch plötzlich zog eine Wasserhose vom Meer Richtung Strand und sorgte für Chaos. Das Unwetter traf den Badeort Sottomarina bei Chioggia südlich von Venedig. Besonders betroffen waren mehrere Strandbäder, wo starke Windböen Sonnenschirme, Liegen und andere Gegenstände erfassten und durch die Luft schleuderten.

Auch interessant

Freibad führt Exklusiv-Schwimmstunde für Musliminnen ein

KI handelt auf eigene Faust - OpenAl bestätigt Angriff

Geheimer Plan? Trump hat nächstes Land im Visier

Videos des Wetterphänomens verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie sich die rotierende Windhose vom Meer bis an den Strand bewegt und Badegäste überrascht.

Experte erklärt Entstehung

Meteorologen führen die Wasserhose auf die außergewöhnlich heißen Tage zuvor zurück. Treffen warme, feuchte Luftmassen auf kühlere Luft und instabile Wetterbedingungen, können sich solche Wirbel bilden. Über dem warmen Meer entstehen sie besonders häufig und ziehen mitunter bis an die Küste.

Glück im Unglück

Nach ersten Informationen wurden zwar mehrere Strandanlagen beschädigt, über schwer verletzte Personen wurde zunächst jedoch nichts bekannt. Die Behörden beobachteten die Wetterlage genau und warnten Boote davor, sich dem Unwettergebiet zu nähern.

Die Wasserhose löste sich nach kurzer Zeit wieder auf. Zurück blieben beschädigte Strandbereiche – und zahlreiche Urlauber, die den Schreck ihres Urlaubs wohl so schnell nicht vergessen werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ameisen auf Dessert: Sterne-Koch droht Haft

Freibad führt Exklusiv-Schwimmstunde für Musliminnen ein

Trump hat Land nächstes Land im Visier

Alle Grundbuchdaten nach Hacker-Attacke gelöscht

Plötzlich sieht Coca-Cola Zero ganz anders aus

Trump droht Iran mit Zerstörung der Infrastruktur

Reise nach Kroatien: HIER sparen sie beim Tanken

DIESER Tier-Riese ist ein genialer Mathematiker

Darum will dein Gehirn nachts einfach nicht abschalten

Tornado fegt über Italien-Strand – Urlauber flüchten