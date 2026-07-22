Geheimer Plan? Trump hat nächstes Land im Visier

Die Regierung von Donald Trump erwägt offenbar einen Militäreinsatz in Mali. Grund dafür sind dschihadistische Gruppen vor Ort.

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Laut einem Bericht der "Washington Post" fasst die Regierung unter US-Präsident Donald Trump einen Einsatz des US-amerikanischen Militärs im westafrikanischen Mali ins Auge. Eine endgültige Entscheidung über diesen Schritt stehe derzeit allerdings noch aus.

Kampf gegen das Terrornetzwerk

Wie das US-Medium unter Berufung auf Offizielle aus der Regierung berichtet, zielt ein möglicher Vorstoß auf dschihadistische Gruppen ab. Diese Gruppierungen werden dem Terrornetzwerk Al-Kaida zugerechnet und sind im Territorium des Wüstenstaates aktiv.

Möglicher Einsatz im Wüstenstaat

Sollte es tatsächlich zu einem Angriff auf die Stellungen in Mali kommen, wäre der westafrikanische Staat bereits das achte Land, gegen das Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit Militärschläge angeordnet hat.