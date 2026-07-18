Musik-Legende Bob Dylan kommt nach Österreich!

Drei Österreich-Gigs des 85-Jährigen sind innerhalb seiner Tournee angekündigt. Dylan wird damit erstmals seit 2019 wieder live in Österreich zu sehen sein.

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Der Ausdruck "Musiklegende" beschreibt Bob Dylan wohl am ehesten, und als solche beehrt der Sänger, Poet und Literaturnobelpreisträger im November Wien und Salzburg. In der Bundeshauptstadt wird der 85-Jährige gleich zwei Mal - nämlich am 11. und 12. November - in der Stadthalle auftreten, um sich dann zwei Tage später in der Salzburgarena zum dritten Österreich-Gastspiel im Rahmen seiner stilecht schlicht "EU/UK 2026" genannten Tournee anzutreten.

Die Konzerte der unermüdlich tourenden Songwriter-Ikone werden die ersten hierzulande seit dem Jahr 2019 sein. Seit dem letzten Studioalbum mit neuem Material "Rough and Rowdy Ways" sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Der Vorverkauf für die Österreich-Gigs startet laut Angaben auf der Website der Wiener Stadthalle am 22. Juli um 11.00 Uhr.

"We can either play or pose!"

Wer für den Haus- oder Social-Media-Gebrauch selbst gerne mit dem Smartphone Eindrücke von Dylans Auftritten festhalten möchte, wird mit den als "Phone Free Show" angekündigten Events vielleicht weniger Freude haben. Die Handys müssen vor dem Einlass gesichert werden, heißt es. Bei einem seiner letzten Österreich-Konzerte reagierte der Altmeister - auch in Bezug auf das stilvolle Granteln - bereits höchst verschnupft auf Mitfilm- und Fotografie-Anwandlungen: "We can either play or pose!", richtete er im Wiener Konzerthaus ans Publikum.