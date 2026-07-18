Rekord-Welle rollt: The Rolling Stones holen sensationell Platz 1

Die legendären Rolling Stones meldet sich eindrucksvoll zurück. Mit ihrem brandneuen Album "Foreign Tongues" erobern die Musiker sofort die absolute Spitze der internationalen Charts.

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Frisch verkündet zeigt sich der gewaltige Erfolg einer Legende: Die Rolling Stones haben die Spitze der britischen Albumcharts erklommen. Das Werk markiert somit ihr insgesamt 15. Nummer-1-Album in Großbritannien. Doch die weltweite Welle reicht noch viel weiter. Die neue Veröffentlichung hat sich direkt auf Platz eins in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien platziert.

"Foreign Tongues" erobert Österreich

Platz1! Neuer Hype um die Rolling Stones © Universal Music

Besonders für die heimischen Musikfans gibt es Grund zur Freude, denn das Album schlug ebenso in Österreich sofort auf dem ersten Platz ein. Mit diesem internationalen Triumph wird die Erfolgsgeschichte eindrucksvoll weitergeschrieben. Das Werk zeigt deutlich, dass die Musiker es noch einmal wissen wollen, und zieht eine ganze Reihe an historischen Spitzenwerten nach sich.

Stones brechen Rekorde

Die Ausnahmekünstler halten nun mehrere historische Bestmarken im Musikgeschäft. Sie sind jene Band, die sich mit insgesamt 218-mal am häufigsten in den Top 10 der Album-Charts platzieren konnte. Zudem verzeichnen sie die größte Zeitspanne zwischen dem allerersten Nummer-1-Album im Jahr 1964 beziehungsweise 1965 und dem aktuellen Erfolg mit Foreign Tongues aus dem Jahr 2026.

Rolling Stones © Facebook

Neues Album schreibt Geschichte

Darüber hinaus verbucht die Formation den erfolgreichsten Start einer internationalen Band seit über eineinhalb Jahren. Mit insgesamt 86 Stück besitzen sie zudem die meisten Chartalben überhaupt. Mit diesem globalen Meilenstein bedankt sich das Team bei allen Fans, die diesen historischen Charterfolg möglich gemacht haben.