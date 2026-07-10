Rolling Stones: Mega-Überraschung vor Österreich-Konzert

Mit "Foreign Tongues" liefern die Stones das Album des Jahres. Müssen sich damit in den Charts aber noch Bonnie Tyler geschlagen geben. Jetzt soll es ein zusätzlicher Song und das Solo-Konzert von Ronnie Wood richten.

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Mit "Hackney Diamonds" schafften es die Rolling Stones 2023 in gleich 20 Ländern auf Platz 1. In Österreich dazu auch gleich in der prestigeträchtigen Jahreswertung. Das wollte man nun mit dem neuen, seit Freitag erhältlichen Album "Foreign Tongues" übertrumpfen. Doch aktuell ist die Trauer um Bonnie Tyler größer. Freitagvormittag gab es für die Stones bei iTunes somit nur in vier Ländern Chart-Gold. u.a. in so wichtigen Märkten wie Deutschland und Japan.

Chart-Beben: Noch bremst Bonnie Tyler die Stones aus!

In Österreich halten die Stones aktuell bei Silber. Das dürfte sich aber bis nächsten Donnerstag, wenn die Austria-Top-40 ausgewertet werden, noch zu Gunsten der Rock-Oldies ändern.

Überraschung: Die Stones liefern sogar noch einen neuen Song!

Neues Stones-Album "Foreign Tongues" wurde nun mit Bonus-Track aufgefettet. Rolling Stones © Universal Music

Auch weil die Stones den 14 Album-Songs, mit denen man die typische Sound-Bandbreite von Power-Balladen („Back in Your Life“”) über Rock-Stampfer ("Mr. Charm") bis Disco-Rhythmen ("Never Wanna Lose You") abdeckt, nun völlig überraschend den blueslastigen und lange geheim gehaltenen Bonustrack "Bad Luck Hideaway" draufsetzen. Ein erdiges Duett von Mick Jagger und Keith Richards, bei dem auch der 2021 verstorben Schlagzeuger Schlagzeuger Charlie Watts zu hören ist und das man getrost als Album-Highlight bezeichnen kann.

Am 16. Juli live auf der Burg Clam: Ronnie Wood von den Rolling Stones! © Zeidler

2027 könnten die neuen Hits dann sogar wieder live erklingen. Ronnie Wood spielt schon diese Woche in Österreich auf. Am Donnerstag (16. Juli) rockt er mit einer raren Solo-Show die Burg Clam. Wohl schon mit dem nächsten Nummer-eins-Hit im Rücken.