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"Dankbar und demütig"

Bon Jovi: So lief das Comeback nach der Stimmband-OP!

Ein Musiker spielt Gitarre und singt auf einer Bühne mit Schlagzeug im Hintergrund.
© Getty Images for The Recording A
21 Songs nach vier Jahren Zittern. Jon Bon Jovi meldet sich nach Stimmband-Problemen und OP lautstark zurück. 20.000 Fans feierten am Dienstag das Comeback in New York.  Jetzt darf man sogar auf ein Österreich-Konzert 2027 hoffen!
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Im New Yorker Madison Square Garden wurde nur wenige Tage nach der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce wieder Geschichte geschrieben. Am Dienstag zündete Jon Bon Jovi sein großes Comeback-Konzert nach der Stimmband-OP. 20.000 Fans feierten die Wiederauferstehung nach vier Jahren langem Zittern. Die Stimme, die ja schon bei den letzten Österreich-Konzerten 2019 mehr als angeschlagen war, erwies sich beim 21 Songs starken Hit-Feuerwerk zwar nicht perfekt, aber sie hielt!

Vom Opener "With A Little Help From My Friends", den man getrost auch als Dank für seine Ärzte sehen kann, bis zum Finale "Bad Medicine" zelebrierten Bon Jovi vor einer überdimensionalen Video-Wall ihr auch schon 41-jähriges Schaffenswerk fast so als wäre nie etwas gewesen. "Können wir es noch?" fragte der auch schon 64 jährige Rock-Beau keck und lieferte dann mit der Essenz der aktuellen CD "Forever" und ewigen Krachern wie "It’s My Life", "Livin‘ On A Prayer" oder "Keep the Faith" die lautstarke Antwort.

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Die ersten Hörproben vom Bon Jovi Comeback:

"Ich habe vier Jahre lang nicht den Jubel einer Menge gehört, und ich wusste nicht, ob ich mich noch daran erinnern würde, wie sich das anfühlt", zeigte er sich ob der ausgelassenen Mitsing-Stimmung mehr als gerührt: „Ich bin dankbar und demütig. Ihr seid meine ganz persönlichen, Gäste, weil ihr hierher gekommen seid, um Liebe zu geben und uns zu unterstützen. Ich bin einfach ehrlich dankbar."

Ein Mann in schwarzer Kleidung spielt Gitarre auf einer Bühne mit schwarz-weißem Hintergrund.
Er ist wieder da: Jon Bon Jovi startet nach Stimmband-OP wieder live  durch © Getty Images for The Recording A

Auch die Kritiker jubeln

Auch die Kritiker zeigen sich begeistert. "Es war nicht perfekt – aber das war auch nie das Ziel. Aber am Dienstag bewies Jon Bon Jovi, dass er bereit ist, wieder in den Ring zu steigen, und er erinnerte das Madison Square Garden daran, warum er überhaupt dort hingehört" verbeugt sich "Loudwire", während "Ultimate Classic Rock" gar einen "mitreißenden Triumph" erkannte.

Jon Bon Jovi steht auf einer Bühne, applaudiert und wird von einer Gruppe applaudierender Menschen umgeben.
2026 gibt's nur 14 Konzerte. 2027 könnte Welttournee folgen. © Getty Images for The Recording A

Test geglückt - Chancen auf Österreich-Konzert 2027 steigen!

Bis 26. Juli stehen jetzt noch 8 weitere Auftritte im "Graden" am Programm. Ab 28. August folgen fünf Stadien-Konzerte in Europa. Auch ein Triplepack im Londoner Wembley Stadion. Die "Mini Tour" gilt als Gradmesser: Wenn Bon Jovis Stimme hält will er 2027 eine Welttournee draufsetzen. Die Chancen auf mindestens ein Österreich-Konzert stehen nun so gut wie schon seit Jahren nicht!

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