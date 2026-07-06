"Party Rock Anthem"-Star stirbt mit 37 Jahren

Die Musikwelt trauert um Lauren Bennett. Die britische Sängerin, die vor allem durch den globalen LMFAO-Megahit "Party Rock Anthem" bekannt wurde, ist im Alter von 37 Jahren verstorben.

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Am Montag veröffentlichte ihre ehemalige Band GRL ein emotionales Statement, in dem sie den Verlust ihrer geliebten Lauren Bennett mit großer Trauer bestätigten. Die Bandmitglieder erklärten, dass ihre Herzen gebrochen seien und sie kaum ausdrücken könnten, wie viel die Sängerin ihnen bedeutet habe. Der weltweite Hit "Party Rock Anthem" aus dem Jahr 2011, bei dem Lauren Bennett mitwirkte, stürmte damals auch in Österreich an die absolute Spitze der Charts.

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Karriere startete mit 18

Lauren Bennett begann ihre professionelle Musikkarriere bereits im Alter von 18 Jahren, als sie im Jahr 2007 gemeinsam mit mehreren anderen Frauen die Gruppe Paradiso Girls gründete. Die Girlgroup veröffentlichte im Jahr 2009 ihre gemeinsame Debütsingle "Patron Tequila". Im Jahr 2010 startete sie schließlich eine Solokarriere, im Zuge derer sie mit bekannten Musikgrößen wie CeeLo Green und will.i.am zusammenarbeitete, bevor ihr der weltweite Durchbruch gelang.

Schwere Zeiten mit GRL

Später schloss sich die Sängerin der Band G.R.L. an und feierte Erfolge mit Songs wie "Vacation" und "Lighthouse". Die Band wurde jedoch von einer schweren Tragödie überschattet, als Bennetts Bandkollegin Simone Battle während des ersten großen Erfolgs der Gruppe durch Suizid verstarb. Nachdem sich G.R.L. im Jahr 2015 auflöste, brachte sie ihren Solosong "Hurricane" auf den Markt.

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Fokus auf mentale Gesundheit

Wie die Sängerin damals selbst in einem Statement erklärte, war dieser spezielle Song von den psychischen Problemen und mentalen Kämpfen inspiriert, die sie im direkten Umfeld bei ihrer eigenen Mutter und einem engen Freund miterlebt hatte. Lauren Bennett wurde 37 Jahre alt.