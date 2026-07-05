Aurora Ramazzotti rührt mit Traumhochzeit zu Tränen

Am Wochenende gab Aurora Ramazzotti in Sizilien ihrem Goffredo Cerza das Ja-Wort. Ihr Brautkleid von Armani war eine Hommage an Mama Michelle Hunziker

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Nicht nur Taylor Swift und ihr Herzbube Travis Kelce schlossen am Wochenende den Bund für das Leben. Auch Aurora Ramazzotti, die Tochter von Schmuse-Sänger Eros und Michelle Hunziker, wartete mit einer opulenten Hochzeit auf. Gab sie ihrem Goffredo Cerza bereits am Freitag am Standesamt Militello in Val di Catania das Ja-Wort, so stieg am Samstag im Castello Xirumi vor 250 Gästen das Highlight des mehrtägigen Hochzeitswochenendes.

Traumrobe von Armani Privé

Mit Feuerwerk, Gesangseinlage und einer mit Seidensatin, Tüll und bestickten Spitzeneinsätzen ausstaffierten Traumrobe von Giorgio Armani Privé, die als zeitgemäße Neuinterpretation von Mamas Brautkleid aus dem Jahr 1998 darstellen soll. Mit ein Grund warum bei Michelle Hunziker die Freudentränen nur so kullerten.

Große Gefühle: Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza. © Instagram

2. Kleid für die Party

„Es gibt Details, die an meine Herkunft erinnern, und andere, die die Frau widerspiegeln, zu der ich geworden bin," erklärt Aurora in der Vogue ihr Brautkleid, dem sie für die ausgelassene Party gegen ein Seidensatindress mit kristallbesetztem Ausschnitt tauschte.

Ein Küsschen für die Braut Aurora von Mama Michelle Hunziker. © Instagram

Stolze Eltern: Eros Ramazzotti & Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker bei der Hochzeit ihrer Tochter Aurora. © Instagram

Ein Ständchen für den Bräutigam von Braut Aurora. © Instagram

Die Bilder dazu liefert auch die stolze Mama, die in einem sommerlich, azurblauesn Kleid wieder Mode-Akzente setze und eine Serie von Hochzeitsfotos auf Instagram teilte. Auch Brautvater Eros, der seine Tochter im Smoking zum Altar führte, kam bei der Party ganz in Blau und teilte das Glück seiner Tochter mit seinen 2,5 Millionen Insta-Followern. "Einer der schönsten Tage meines Lebens!"