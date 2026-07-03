Madonna mischt wieder die Charts auf – in 36 Ländern auf Platz 1

Madonna ist wieder die heißeste Aktie des Pop. Ihre brandneue CD "Confessions II" liefert 16 coole Dancefloor-Hits und ein Chart-Wunder.

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In 36 Ländern auf Platz 1. Natürlich auch in Österreich. Madonna ist auch kurz vor ihrem 68.Geburtstag (16. August) die heißeste Aktie des Pop. Mit dem neuen Album "Confessions II", dem Nachfolger zum Grammy-dotierten 10-Millionen-Seller "„Confessions on a Dance Floor" (2005), lässt sie jetzt wieder die Konkurrenz alt aussehen. Ein 16 Song starkes Dance-Epos, mit Referenzen an die goldenen Disco-Ära der 70er Jahre (Feel So Free“ ) und die House-Music der 80er-Jahre („Danceteria“. Alles ohne etwaigen Trends nachzuhecheln, sondern diese wieder mal zu setzen. So sehr am Puls der Zeit war Madonna schon lange nicht.

Erfolgsrezept: Gaststars & Sex!

Auch weil sie mit Martin Garrix („Bizarre“), Stromae („My Sins Are My Savior“) und Sabrina Carpenter („Bring Your Love”) durchaus namhafte Gaststars mit dabei hat. Die gewohnte Prise Erotik ja sowieso. Als Einstimmung gab es ja gleich ein 13 Minütiges Sex-Filmchen.

Madonna liefert mit "Confessions II" den Soundtrack zum Sommer. © Warner Music

Da war auch Tochter Lourdes Leon dabei. Jetzt gibt’s die musikalische Zugabe. Das Duett "The Test", das im ruhigeren Finaldrittel des Dancefloor-Krachers ertönt und den Preis eines Lebens im Rampenlicht umkreist, gilt als Album-Highlight. "Fragile" ja sowieso: Damit liefert Madonna eine Hommage an ihren verstorbenen Bruder Christopher Ciccone.

Tochter Lourdes Leon ist als Stargast mit dabei. © Corbis via Getty Images

Bestes Madonna Album seit 20 Jahren!

Die Kritiker sind begeistert: "Madonnas erstaunliches Comeback" jubelt "Die Welt", "Ihr bestes Album seit 20 Jahren" sind sich u.a. "FAZ", "People", "Rolling Stone" und "Variety" einig und die BBC erkennt gar eine "hypnotische Dancefloor Odyssee"