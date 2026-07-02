"Malcolm mittendrin"-Star Muniz: Scheidung nach 10 Jahren

Der "Malcolm mittendrin"-Star Frankie Muniz hat nach zehn gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Ehefrau Paige Price öffentlich über ein Statement auf Instagram bekannt gegeben.

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Nach einer Phase der Trennung, die das Paar bewusst privat gehalten hat, haben der 40-jährige Schauspieler und die 34-jährige Paige Price beschlossen, ihre Ehe zu beenden. Der Ex-Kinderstar, der Anfang der 2000er-Jahre durch seine Rolle als hochbegabter Malcolm berühmt wurde, erklärte auf Instagram, dass man sich weiterentwickelt habe.

Freundschaft

Das Paar habe erkannt, dass sich die Beziehung heute am natürlichsten und stärksten als tiefe Freundschaft und als Eltern anfühle. Der gemeinsame fünfjährige Sohn Mauz werde weiterhin der Mittelpunkt ihrer Welt bleiben.

MALCOLM IN THE MIDDLE: LIFE'S STILL UNFAIR PREMIERE EVENT - Premiere 2026 © Disney via Getty Images

Dankbarkeit trotz des Ehe-Aus

Trotz des Beziehungsendes zeigt sich der Schauspieler seiner Noch-Ehefrau gegenüber dankbar. Sie habe ihre eigenen Träume zurückgestellt, damit er seine verwirklichen konnte, und sei immer seine größte Unterstützerin gewesen. Dieses Fundament aus Respekt und Freundschaft soll bestehen bleiben. Das Paar möchte auch in Zukunft geschäftlich eng verbunden bleiben. Frankie Muniz kündigte an, dass sie ihr gemeinsames Unternehmen weiterführen werden. Zu den Zukunftsplänen gehören folgende Details:

Das gemeinsame Unternehmen "Muniz Racing" wird weitergeführt.

Die professionelle Rennfahrer-Karriere von Frankie Muniz, die im Jahr 2006 begann, bleibt ein Fokus.

Ein neues Kapitel im Leben soll mit einer hoffnungsvollen Zukunft für beide als Einzelpersonen und vor allem für den gemeinsamen Sohn beginnen.

Mauz Muniz, Frankie Muniz und Paige Price 2026 in New York, New York. © Variety via Getty Images

Bitte um Privatsphäre

Zum Abschluss seines Trennungspostes stellte der frühere Kinderstar klar, dass sich beide künftig nicht weiter zum Thema Trennung äußern wollen. Er bat darum, in dieser Zeit die Privatsphäre der Familie zu respektieren.