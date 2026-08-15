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Emotionales Foto

Bruce Willis war bei der Hochzeit seiner Tochter

Ein Mann und eine Frau in eleganter Kleidung lächeln auf einem roten Teppich vor dunklem Hintergrund.
© WireImage
Bruce Willis war bei der Hochzeit seiner Tochter Tallulah dabei. Der an Demenz erkrankte Hollywood-Star ist auf einem emotionalen Foto mit dem Brautpaar zu sehen.
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"Vogue" hat auf Instagram Fotos zur Hochzeit von Tallulah Willis veröffentlicht. Dabei zeigt eines Bruce Willis gemeinsam mit dem Brautpaar.

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Der Hollywood-Star hat dabei den Arm um seine Tochter gelegt, während sie sich an seine Schulter schmiegt. Ihr Ehemann Justin Acee reicht Bruce die Hand. Zum Instagram-Posting schrieb die Braut in ihrer Story: "Ein zärtlicher Moment mit meinem Vater und Justin zu Beginn des Hochzeitswochenendes."

Seit Jahren leidet Bruce Willis unter mehreren gesundheitlichen Problemen. 2022 erhielt er die Diagnose Aphasie. Im Februar 2023 veröffentlichte seine Familie, dass der Hollywood-Schauspieler an frontotemporaler Demenz (FTD) leidet. Bruce Willis zog sich aus diesem Grund aus Hollywood zurück.

Privater Einblick

Weiterhin ist er ein wichtiger Teil der Familie. Seine Tochter hat am 8. August Justin Acee bei einer privaten Feier auf dem Anwesen der Familie in Sun Valley, Idaho, geheiratet. Die 32-Jährige trug bei der Feier ein maßgeschneidertes Kleid von Balenciaga-Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli.

Mit am Start waren auch ihre Schwestern Rumer und Scout Willis. Sie waren die Brautjungfern. Ebenfalls war ihre Mutter Demi Moore Teil der Feierlichkeiten. Sie teilte sogar nach der Hochzeit einen emotionalen Einblick in die Vorbereitung. Dabei zeigte die Schauspielerin unter anderem Aufnahmen von der Anprobe des Brautkleides. Demi Moore schrieb: "Ich bin so dankbar, dass wir diesen besonderen Moment als Familie gemeinsam erleben durften."

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