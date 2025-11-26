Fahndung: Häftling (24) aus Krankenhaus geflohen

Um Kevin A. zu finden, hat die Polizei Fahndungsbilder des 24-Jährigen veröffentlicht.

Der 24-jährige Kevin A., österreichischer Staatsbürger, flüchtete am 16. November gegen 15.50 Uhr aus dem Universitätsklinikum Wr. Neustadt. Er befand sich in der Justizanstalt Wr. Neustadt in Untersuchungshaft wegen Verdachts der Beteiligung an Betrugsdelikten.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem rund 157 cm großen und circa 57 Kilo schweren Mann mit braunen Haaren und Augen.

Hinweise zum Aufenthalt des Kevin A., die auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.