So sexy feiert Halle Berry ihren 60. Geburtstag

Hollywood-Star Halle Berry feiert ihren 60. Geburtstag mit einigen sexy Instagram-Postings. Dabei startet sie gelassen in ihr neues Lebensjahrzehnt rein.

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Halle Berry feiert ihren 60. Geburtstag! Der Hollywood-Star gibt ihren Instagram-Fans einen tiefen Einblick. Mit einigen sexy Bildern zeigt Halle Berry, dass sie noch immer auf ihren Körper stolz ist. Dabei trägt die Oscar-Preisträgerin einen offenen Seidenmantel mit roten Blumen für rund 260 Euro ohne einen BH! Dabei hat die nun 60-Jährige eine klare Ansage: "Heute … ist mir alles scheißegal!"

Vor dem Altwerden hat Halle Berry keine Angst. Im Februar betonte sie noch: "Ich schäme mich nicht dafür." Sie erklärte, dass mehr gefeiert werden sollte: "Ich bin immer noch hier. Es ist ein Segen, älter zu werden. Es ist ein Geschenk."

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Hollywood-Legende

Seit Jahrzehnten gehört sie zu den größten Namen in Hollywood. Besonders 2002 schrieb Halle Berry doppelt Filmgeschichte. Sie erhielt für "Monster’s Ball" als erste schwarze Frau den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Im gleichen Jahr hatte sie die Ehre, als Jinx in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" zum Bond-Girl zu werden.

Auch heute noch steht die Oscar-Preisträgerin vor der Kamera. Zuletzt war sie neben Chris Hemsworth (42) und Mark Ruffalo (58) im Thriller "Crime 101" zu sehen.

Mit den Jahren hat sich Halle Berrys Blick auf Hollywood verändert. Im Februar sprach sie über die abnehmende Sichtbarkeit älter werdender Frauen: "Man kommt in dieses Alter, in dem man das Gefühl hat, an den Rand gedrängt und abgewertet zu werden." Berry zeigte sich aber kämpferisch: "Ich werde nicht zulassen, dass ich ausgelöscht werde." Sie stellte klar, dass sie mit 60 "lauter als je zuvor sein" will.