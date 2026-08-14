So sieht Cristiano Ronaldo nicht mehr aus

Cristiano Ronaldo sorgt kurz vor dem Start der neuen Saison mit einem ungewohnten Look für Aufsehen.

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Der 41-jährige Portugiese hat seine dunklen Haare gegen eine auffällige blonde Färbung eingetauscht und präsentiert sich damit so verändert wie selten zuvor.

Auf Instagram zeigte Ronaldo seinen neuen Haarschnitt und setzte den neuen Style selbstbewusst in Szene. Dazu trug der Fußballstar ein schwarzes Shirt, eine auffällige Uhr und eine Gucci-Tasche. Wenig später folgten bereits erste Bilder aus dem Training. Die Fans reagierten prompt und überwiegend begeistert. Einigen erinnert der neue Look sogar an Rapper Eminem.

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Die neue Frisur kommt unmittelbar nach einem besonderen privaten Ereignis: Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez sollen in Portugal heimlich geheiratet haben. Nach fast zehn Jahren Beziehung machten sie damit den nächsten großen Schritt.

Nun richtet sich der Fokus wieder auf den Fußball. Ronaldo ist zurück bei Al-Nassr und startet mit blondem Haar und Ehering in die neue Saison. Schon am Samstag steht das erste Ligaspiel gegen Al-Fateh auf dem Programm.