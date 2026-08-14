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"Würde ihn durch Linz tragen"

LASK-Wirbel um Saša Kalajdžić (29)

Ein Fußballspieler im LASK-Trikot mit Medaille klatscht und blickt zur Seite.
© GEPA pictures/ Manuel Binder
Didi Kühbauer: "Ich würde ihn durch Linz tragen, wenn er wieder kommt"
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WM-Held

Mit seinen starken Leistungen hatte Sasa Kalajdzic großen Anteil am Double des LASK. Am Freitag wird der Torjäger, der in der Double-Saison von Wolverhampton an die Linzer verliehen war, offiziell verabschiedet.

Ein Fußballtrainer im LASK-Trikot gibt am Spielfeldrand ein Interview mit Sky Sport.
© GEPA pictures

Der ÖFB-Stürmer kehrte im Sommer zum Premier-League-Absteiger zurück, wo laut Medienberichten allerdings nicht mehr mit ihm geplant werden soll. "Ich würde ihn durch Linz tragen, wenn er wieder zu uns kommt", kündigte Kühbauer an. Der Vertrag des 29-Jährigen bei den "Wolves" läuft noch ein Jahr, ein Wechsel in eine Topliga scheint aufgrund des Gehalts in Millionenhöhe wahrscheinlicher.

Wilde Gerüchte

Dennoch reißen die Gerüchte über einen neuerlichen Wechsel des Nationalspielers nach Linz nicht ab. Kalajdzic soll in England allerdings rund 4,7 Millionen Euro pro Jahr verdienen und wäre für den LASK nur dann finanzierbar, wenn der 29-Jährige große Abstriche in Kauf nimmt.

Wahrscheinlicher ist damit ein Wechsel in eine andere Topliga. Das internationale Transferfenster ist noch bis 1. Septmeber offen

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