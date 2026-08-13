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Transfer-Knall

Paukenschlag um WM-Held Saša Kalajdžić (29)

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Ein nachdenklicher Fußballspieler im Trikot steht auf dem Spielfeld.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Wolverhampton setzt den Österreicher offiziell auf die Transferliste
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Für Sasa Kalajdzic steht der nächste Abschied bevor. Der 29-jährige ÖFB-Stürmer wurde von den Wolverhampton Wanderers offiziell auf die Transferliste gesetzt und kann sich nach einem neuen Klub umsehen. Damit endet seine Zeit bei den Engländern wohl früher als erhofft.

Ein österreichischer Fußballspieler jubelt im roten Trikot mit der Nummer 14 auf dem Spielfeld.
© APA/GEORG HOCHMUTH

Kalajdzic hatte nach einer starken Saison beim LASK und seinen Auftritten bei der Weltmeisterschaft noch auf eine Zukunft bei den Wolves gehofft. Zuletzt deutete jedoch immer mehr auf einen Abschied hin. Beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison, einem 3:0 im League Cup gegen Port Vale, stand der 2,00-Meter-Mann nicht einmal im Kader.

Abstellgleis

Wolverhampton setzt unter dem neuen Trainer Cesar Peixoto offenbar auf eine andere Lösung im Angriff. Mit Raul Jimenez kehrt ein Publikumsliebling zurück, der zwischen 2018 und 2023 insgesamt 40 Premier-League-Tore für die Wolves erzielte. Für Kalajdzic könnte deshalb trotz seiner Vertragssituation kein Platz mehr sein.

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Seit seinem Wechsel nach Wolverhampton im Jahr 2022 kam der Österreicher aufgrund zahlreicher Verletzungen nur auf 16 Einsätze und drei Tore. Besonders drei Kreuzbandrisse warfen ihn immer wieder zurück.

Beim LASK fand Kalajdzic zuletzt zu alter Stärke zurück und feierte sogar das Double. Nun muss er erneut um seine Zukunft kämpfen.

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