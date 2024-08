Meghan hat jetzt Marmeladen-Ärger

Für Herzogin Meghan läuft es gerade nicht rund.

Jetzt hat die Herzogin auch noch Ärger wegen ihrer Marmelade.

Marke wackelt

Prinz Harrys Gattin wird nicht erfreut sein. Mit ihrer Mark funktioniert es nicht so recht. Also mit ihrer Marmeladen-Marke. Herzogin Meghan (43) hatte im März ihre Instagram-Seite „American Riviera Orchard“ gelauncht und so eine Karriere Lifestyle-Star zu starten.

Alles, was man braucht

Um Familie, Kochen, Unterhaltung und Heimdekor soll es gehen. An ausgewählte Promis und Insider schickte die kleine Proben. Unter anderem auch ein Glas Meghan-Marmelade.

© heatherdorak/Instagram

Die Meghan-Marmelade

Marmeladen-Zukunft unklar

Jetzt hat sie aber Markenärger: Wie die „Daily Mail“ berichtet, ist Meghans Antrag auf Schutz der Artikel ihrer Marke „American Riviera Orchard“ noch immer nicht durch. Es bestünden immer noch Unregelmäßigkeiten. Wie es mit der Royalen Marmelade weitergeht ist deshlab völlig unklar.