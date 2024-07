Kritik! Meghan benutzt Privatjets wie Taxis

Die Kritiker werden immer lauter. Harry und Meghan sollen Klima-Heuchler sein

Ihr Ehemann Prinz Harry (39) hält Reden zum Thema Klimaschutz, sieht sich selbst als Aktivist. Unglaubwürdig, wenn man jüngsten Medienberichten über den Privatjet-Missbrauch seiner Ehefrau Meghan Glauben schenkt. Demnach soll die einstige Schauspielerin die Privatflieger, wie Taxis verwenden. Um sich Inspiration für ihre neue Lifestyle-Marke zu holen flog Meghan zum Beispiel extra mit dem Privatjet nach New York. Dort traf sie Bobbi Brown.





Luxus pur für Meghan

Für die Anreise verwendete sie nicht den eigenen Jet, sondern der der Kosmetikunternehmerin Jamie Kern Lima. In New York angekommen, wurde Harrys Gattin von allen hofiert. Kritik hagelt es aber vor allem wegen des gewählten Fortbewegungsmittels. Auch in der Vergangenheit sollen der Prinz und die Diva immer wieder mit einem Privatjet zu Öko-Events angereist sein. Das gleiche Thema hatte auch Arnold Schwarzenegger, der zu seinem eigenen Klimagipfel jettete.