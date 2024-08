Meghan spricht über ihre Selbstmordgedanken

Jetzt packt sie aus. Meghan spricht.

Meghan Markle sagte, sie habe „nur an der Oberfläche gekratzt“, als sie über Selbstmordgedanken gesprochen habe, die sie als Mitglied der königlichen Familie hatte, drei Jahre nachdem sie Oprah Winfrey gesagt hatte, sie wolle „nicht mehr am Leben sein“, während sie in der königlichen Familie lebte.

Kampagne

Die Herzogin von Sussex, die heute 43 Jahre alt wird, hat zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry, 39, eine Kampagne gestartet, um die Sicherheit von Kindern im Internet zu bekämpfen.

Hilfe leisten

In einem Interview für den amerikanischen Sender CBS diskutierten die Royals mit Moderatorin Jane Pauley über den Start des Parents Network und umarmten und sprachen mit Eltern, die ihre Kinder durch Selbstmord verloren hatten. Beiden engagieren sich, damit Betroffene einen Ort haben, an dem sie Hilfe holen können.

Vor 3 Jahren

Meghan hat 2021 erstmals über ihre Selbstmordgedanken gesprochen. Sie hofft nun, dass ihre Offenheit anderen hilft und Menschen dazu ermutigt, bei ihren Freunden vorbeizuschauen.