Begehrter Prinz: Aga Khans Milliarden-Erbe Aly hat Österreich-Bezug

Aly Muhammad Aga Khan ist mit 24 Jahren schon einer der begehrtesten Junggesellen der Welt.

Er ist blutjung, sieht gut aus und hat bald ein Milliardenvermögen – doch kaum einer kennt Prinz Aly Muhammad Aga Khan. Nach dem Tod seines Vaters Karim Aga Khan am Dienstag ist er nun als Erbe in aller Munde. Was fehlt, ist eine Frau an seiner Seite. Aly Muhammad kam 2000 in Paris als einziges Kind seines Vaters und Gabriele Prinzessin zu Leiningen zur Welt. Die promovierte Juristin ist, seit sie Aga Khan geheiratet hat, auch als Begum Inaara international bekannt. Mittlerweile ist sie die Frau an der Seite von Auto-Milliardär Wolfgang Porsche. Bei den Salzburger Festspielen könnte man Aly heuer wieder einmal zu Gesicht bekommen. Er ist viele Jahre in Folge hier zu Gast gewesen.

Mehr lesen:

Leben wie ein Prinz

Alys Leben ist wie aus einem Film. Der Aga Khan besitzt neben Milliarden auch Bankhäuser, Zeitungsverlage, Edelsteinbergwerke, Fluggesellschaften, Pferdezuchten und Hotelketten. Materiell fehlte es ihm als Kind an nichts, doch das private Glück ist nicht von Dauer. Denn seine Eltern trennten sich bereits 2004 nach Fremdgeh-Vorwürfen und einem Rechtsstreit. Zehn Jahre später folgte dann die Einigung: Die Begum erhält 60 Millionen Euro und ein Anwesen in Berkshire, England, wo sie gemeinsam mit Aly lebt.

Prinz Aly im Jahr 2017 mit Mama Gabriele bei den Salzburger Festspielen © Getty Images ×

Das weiß man über Aly

Aly scheut die Öffentlichkeit wie der Teufel das Weihwasser. Social-Media-Auftritte, rote Teppiche, Interviews gibt es keine. Bekannt ist, dass er sich als Kameramann, Regisseur und Dokumentarfilm-Produzent versuchte und im Jahr 2023 sein Studium an der Harvard-Universität abschloss.

Gabriele Leiningen und Karim Aga Khan © Getty Images ×

Aly setzt sich für den Klimaschutz ein. Er reiste nach Indien, Pakistan und Kenia, um sich selbst ein Bild vom Klimawandel zu machen und mit Betroffenen zu sprechen. Aly arbeitet an Projekten des Aga Khan Development Network und für die Aga Khan Stiftung. Sein Fokus liegt auf wirtschaftlichen Themen und der Förderung junger Menschen. Ob der begehrte Junggeselle noch zu haben ist, ist nicht bekannt. Eine Hochzeit in diesem hochexquisiten Kreis wäre aber sicherlich nicht unbemerkt geblieben.