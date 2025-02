Karim Aga Khan: Muslime trauern um spirituellen Anführer

Karim Aga Khan VI., der spirituelle Führer der Ismaili-Gemeinschaft und einer der reichten Männer der Welt ist mit 88 Jahren gestorben.

Das Aga Khan Development Network trauert via Instagram: "Seine Hoheit Prinz Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV., 49. erblicher Imam der schiitischen ismailitischen Muslime und direkter Nachkomme des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), verstarb am 4. Februar 2025 im Alter von 88 Jahren friedlich in Lissabon im Kreise seiner Familie."

"Prinz Karim Aga Khan war der Gründer und Vorsitzende des 'Aga Khan Development Network'. Die Bekanntgabe seines designierten Nachfolgers folgt. Führungskräfte und Mitarbeiter des 'Aga Khan Development Network' sprechen der Familie Seiner Hoheit und der ismailitischen Gemeinschaft weltweit unser Beileid aus", heißt es weiter.

Rund 10 Milliarden schwer

Aga Khan war seit 1957 Imam der ismailitischen Muslime, er beerbte damals seinen Großvater. Seine Vorfahren waren vor zwei Jahrhunderten aus Persien nach Indien geflohen, er selbst wurde in der Schweiz geboren und verbrachte einen Großteil seines späteren Lebens in Frankreich, obwohl er die britische Staatsbürgerschaft besaß.

Das Vermögen wird auf rund 10 Milliarden Euro geschätzt, Khan war zwei Mal verheiratet. Sein älteste Sohn, Prinz Rahim (53), wird voraussichtlich sein offizieller Nachfolger werden.