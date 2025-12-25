Helikopter stürzt ab - mehrere Tote

Bei einem Helikopterabsturz am Mount Kilimanjaro in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden ereignete sich das Unglück während eines medizinischen Rettungseinsatzes.

Ein Helikopter ist am Mittwoch in der Nähe des Barafu Camps am Mount Kilimanjaro abgestürzt. Das bestätigte die tansanische Zivilluftfahrtbehörde (Tanzania Civil Aviation Authority) am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung. Der Absturz ereignete sich in einer Höhe zwischen 4.670 und 4.700 Metern.

5 Todesopfer

Nach Berichten der Zeitung Mwananchi und von East Africa TV befand sich das Fluggerät auf einer medizinischen Rettungsmission. Beide Medien beriefen sich dabei auf den regionalen Polizeichef von Kilimanjaro, Simon Maigwa.

Unter den fünf Todesopfern befinden sich laut Maigwa ein Bergführer, ein Arzt, der Pilot sowie zwei ausländische Touristen. Angaben zu den Nationalitäten der Touristen wurden nicht gemacht.

Der Mount Kilimanjaro ist mit knapp 6.000 Metern der höchste Berg Afrikas und zieht jährlich rund 50.000 Bergsteiger aus aller Welt an.