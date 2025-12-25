Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Kilimanjaro
© Getty

Kilimanjaro

Helikopter stürzt ab - mehrere Tote

25.12.25, 21:48
Teilen

Bei einem Helikopterabsturz am Mount Kilimanjaro in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden ereignete sich das Unglück während eines medizinischen Rettungseinsatzes. 

Ein Helikopter ist am Mittwoch in der Nähe des Barafu Camps am Mount Kilimanjaro abgestürzt. Das bestätigte die tansanische Zivilluftfahrtbehörde (Tanzania Civil Aviation Authority) am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung. Der Absturz ereignete sich in einer Höhe zwischen 4.670 und 4.700 Metern.

5 Todesopfer

Nach Berichten der Zeitung Mwananchi und von East Africa TV befand sich das Fluggerät auf einer medizinischen Rettungsmission. Beide Medien beriefen sich dabei auf den regionalen Polizeichef von Kilimanjaro, Simon Maigwa.

Unter den fünf Todesopfern befinden sich laut Maigwa ein Bergführer, ein Arzt, der Pilot sowie zwei ausländische Touristen. Angaben zu den Nationalitäten der Touristen wurden nicht gemacht.

Der Mount Kilimanjaro ist mit knapp 6.000 Metern der höchste Berg Afrikas und zieht jährlich rund 50.000 Bergsteiger aus aller Welt an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden