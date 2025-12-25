Alles zu oe24VIP
Das gab es noch nie

Erstes Flugzeug führt Notlandung ohne Pilot aus!

25.12.25, 20:24
In den USA konnte ein dramatisches Flugzeugunglück dank des Autopiloten verhindert werden. 

In den USA ist es zu einem dramatischen Vorfall gekommen, der durch modernste Technik glimpflich ausgegangen ist.

Auf einem Regionalflughafen im US-Bundesstaat Colorado konnte eine Beechcraft King Air 200 am Samstag, 20. Dezember, ohne Mitwirken des Piloten sicher landen. Die Federal Aviation Administration (FAA) untersucht derzeit den Vorfall und kann noch keine näheren Details bekannt geben.

Das Flugzeugmodell gehört zu einer Familie hochleistungsfähiger zweimotoriger Turboprop-Geschäftsreiseflugzeuge. Zum Zeitpunkt des Vorfalles sollen laut dem veröffentlichten Bericht zwei Personen an Bord der Maschine gewesen sein.

Druckabfall in Kabine

Während des Fluges soll es zu einem Druckabfall in der Kabine gekommen sein und der Pilot hatte den Kontakt zur Flugsicherung verloren. Dadurch wurde automatisch das Notlandesystem aktiviert, das auch die Kommunikation mit dem Tower des Rocky Mountain Metropolitan Airport übernahm.

Experten sprechen davon, dass es die erste dokumentierte Notlandung eines Autopiloten gewesen sei. Bei der Landung wurden die beiden Passagiere auch notfallmedizinisch versorgt, allerdings musste keiner der beiden zu weiteren Untersuchungen in ein Spital gebracht werden, berichten US-Medien übereinstimmend.

